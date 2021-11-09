Samet Aybaba bombası! 'Evet görüşüyoruz'

Fanatik'in haberine göre; deneyimli teknik adam da bu iddiaları doğruladı. Tecrübeli hoca konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlginin olduğu doğru. Görüşmelerimizin olduğunu da söyleyebilirim. Fakat resmi olarak sonuçlanan bir anlaşma yok. Görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.