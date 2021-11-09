Samet Aybaba bombası! 'Evet görüşüyoruz'

Giovanni De Biasi ile yollarını ayıran Azerbaycan Milli Takımı Samet Aybaba ile masaya oturdu.

09 Kasım 2021 Salı - 8:29
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Adana Demirspor'u 26 yıl sonra Süper Lig 'e çıkaran ancak ilk 3 maçta 2 puan alınca Mavi Şimşekler'den gönderilen Samet Aybaba için sürpriz teklif... Giovanni De Biasi'nin yönetiminde 18 maça çıkan ve yalnızca 2 galibiyet alan Azerbaycan'da İtalyan teknik direktör için tehlike çanları çalmaya başladı. Eleştirilerin hedefi olan tecrübeli hocayla yolların ayrılmasının an meselesi olduğu beliritilirken, kardeş ülke Azerbaycan'ın yaklaşık 2.5 aydır boşta olan Samet Aybaba'nın kapısını çaldığı öğrenildi.
 
Fanatik'in haberine göre; deneyimli teknik adam da bu iddiaları doğruladı. Tecrübeli hoca konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlginin olduğu doğru. Görüşmelerimizin olduğunu da söyleyebilirim. Fakat resmi olarak sonuçlanan bir anlaşma yok. Görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

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Etiketler: samet aybaba Azerbaycan Milli Takımı
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