Samet Aybaba Yeni Malatyaspor ile anlaştı!

04 Ekim 2021 Pazartesi - 15:26
Süper Lig'de son 5 maçından puan çıkaramayarak düşme hattına gerileyen Yeni Malatya
spor'da teknik direktör İrfan Buz
ile yollar ayrılmıştı. Malatya ekibinin yeni teknik direktörü Samet Aybaba
oldu.
SAMET AYBABA İLE PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI
Nutspor'un haberine göre Yeni Malatyaspor Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına vardı. Başarılı teknik direktörün gün içinde şehre gelip kendisini Yeni Malatyaspor'a bağlayan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
Son olarak Adana
Demirspor'u çalıştıran Samet Aybaba, Süper Lig'in 3. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Konyaspor
maçının ardından görevinden ayrılmıştı.