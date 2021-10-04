Samet Aybaba Yeni Malatyaspor ile anlaştı!

SAMET AYBABA İLE PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Nutspor'un haberine göre Yeni Malatyaspor Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına vardı. Başarılı teknik direktörün gün içinde şehre gelip kendisini Yeni Malatyaspor'a bağlayan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.