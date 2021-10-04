Samet Aybaba Yeni Malatyaspor ile anlaştı!

Son olarak Adana Demirspor ile yolları ayrılan Samet Aybaba Yeni Malatyaspor'la anlaşmaya vardı.

04 Ekim 2021 Pazartesi - 15:26
İLGİLİ HABERLER
Yeni Malatyaspor: 0 Hatayspor: 2 Malatyaspor: 0 Sivasspor: 1 İşte Aytaç Kara için görüşmelere başlayan ilk kulüp 8 milyon TL'den vazgeçti Malatyaspor'a imza attı Yeni Malatyaspor 1- Trabzonspor 5

Süper Lig'de son 5 maçından puan çıkaramayarak düşme hattına gerileyen Yeni Malatyaspor'da teknik direktör İrfan Buz ile yollar ayrılmıştı. Malatya ekibinin yeni teknik direktörü Samet Aybaba oldu.
 
SAMET AYBABA İLE PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI
 
Nutspor'un haberine göre Yeni Malatyaspor Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına vardı. Başarılı teknik direktörün gün içinde şehre gelip kendisini Yeni Malatyaspor'a bağlayan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
 
Son olarak Adana Demirspor'u çalıştıran Samet Aybaba, Süper Lig'in 3. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Konyaspor maçının ardından görevinden ayrılmıştı.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: samet aybaba malatyaspor
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Cengiz Ünder ile Burak Yılmaz'ın 'en kötü' gecesi! Biri kırmızı gördü diğeri 10 üzerinden 2 aldı! Cengiz Ünder ile Burak Yılmaz'ın 'en kötü' gecesi! Biri kırmızı gördü diğeri 10 üzerinden 2 aldı!
Sergen Yalçın 'Yüzüme söyle kıvırma' demişti! Stefan Kuntz'dan flaş yanıt ve Ferdi Kadıoğlu gerçekleri...Sergen Yalçın 'Yüzüme söyle kıvırma' demişti! Stefan Kuntz'dan flaş yanıt ve Ferdi Kadıoğlu gerçekleri... Ali Koç '1 yıl elimizde tutabilirsek başarıdır' demişti! Kim Min-Jae transferinde 4 dev Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyorAli Koç '1 yıl elimizde tutabilirsek başarıdır' demişti! Kim Min-Jae transferinde 4 dev Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor Marcao, Mostafa Mohamed, Morutan derken Galatasaray'ın yıldızı için 10 milyon euro'luk teklif! Burak Elmas ve Fatih Terim...Marcao, Mostafa Mohamed, Morutan derken Galatasaray'ın yıldızı için 10 milyon euro'luk teklif! Burak Elmas ve Fatih Terim...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.