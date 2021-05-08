Sampdoria Caleb Ekuban için 7 milyon euro'yu gözden çıkardı

Serie A ekiplerinden Sampdoria Trabzonspor'un yıldız golcüsü Caleb Ekuban için girişimlere başladı.

08 Mayıs 2021 Cumartesi - 8:45
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Trabzonspor'da 3. sezonunu geçiren ve 1 yıllık kontratı kalan Caleb Ekuban'a Serie A ekibi Sampdoria kanca attı. Ghanasoccernet, Sampdoria Teknik Direktörü Claudio Ranieri'nin Trabzonspor’da en skorer isim olan Caleb Ekuban transferi için ısrarcı olduğunu duyurdu. Ekuban için 6-7 milyon Euro arasında ücret talep edildiği belirtilirken Ganalı yıldızın isteklerinin karşılandığı bir teklifle Trabzonspor'dan ayrılabileceği aktarıldı.
 
Daha önce İtalya'da Chievo ve Lumezzane formaları giyen Ekuban'ın Serie A'ya sıcak baktığı ifade edildi. Bu sezon 30 resmi maçta 9 gol, 3 asistlik skor katkısı gösteren Ekuban, sağ kanatta görev yapmasına rağmen takımın en çok gol atan oyuncusu oldu. Ekuban kariyerinde yeni bir sayfa açmayı düşünürken, Trabzonspor’daki misyonunu tamamladığını düşünüyor.
 
Trabzonspor'da 3. sezonunu geçiren ve 1 yıllık kontratı kalan Caleb Ekuban, iyi bir teklif gelmesi halinde satılacağı gelen haberler arasında.
 
Trabzonspor ile sözleşmesi gelecek sezon sona erecek Ganalı futbolcu ile Ligue 1 ekibi St. Etienne de ciddi bir şekilde ilgileniyor.

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Etiketler: ekuban trabzonspor sampdoria
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