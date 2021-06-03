Şampiyon Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul geldi! 5 yıllık sözleşme...

03 Haziran 2021 Perşembe - 9:06
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş
'ın ilk transferi Besar Gudjufi, akşam saatlerinde İstanbul
’a geldi.
17 yaşındaki Makedon kanat oyuncusu Besar Gudjufi, bugün sağlık
kontrolünden geçecek. Genç futbolcu ile 5 yıllık mukavele imzalanması bekleniyor.
ELJIF ELMAS'A BENZETİLİYOR
Besar Gudjufi, bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Eljif Elmas'a benzetiliyor.
Makedonya 1. Ligi'nde Belasica formasıyla 12 maça çıkıp 2 gol, 3 asist kaydeden genç yeteneği Hırvatistan
ekibi Dinamo Zagreb
de transfer etmek istiyordu.