Şampiyon değil ama Süper Lig'de düşen takımlar belli oldu

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı üç takım arasında inanılmaz bir heyecanla devam ederken düşme hattında olan ekipler için de her maç neredeyse bir final.

BAŞAKŞEHİR KAZANDI AMA HALA ATEŞ HATTINDA!

Ligin zirvesinde olan Beşiktaş şu anda 60 puanla yoluna dolu dizgin devam ederken, 2 haftada 5 puan kaybeden Galatasaray ise Fenerbahçe ile birlikte 58 puanda. Aykut Kocaman ’ın gelişiyle çıkış arayan Başakşehir ’in Gençlerbirliği’ni son dakika golüyle devirmesi İstanbul kulübünü biraz olsun rahatlatırken, tecrübeli teknik adamın bu hafta Beşiktaş karşısında göstereceği performans şimdiden merak konusu.

Şampiyonluk yarışında sürprize yer vermek istemeyen Beşiktaş, 5 maçlık galibiyet serisini bozmak istemezken, Başakşehir ise ateş hattından kurtulmak için güçlü rakibinden mutlak ve mutlak puan almak zorunda.



GENÇLERBİRLİĞİ'NİN ŞANSI MUCİZELERE BAĞLI

Önce Galatasaray ardından deplasmanda Fatih Karagümrük’ü devirerek puanını 26’ya çıkaran ve ligde kalma adına büyük bir adım atan Hikmet Karaman ’ın ’44 puan alırsak bize yeter’ sözleri düşme hattındaki takımların son durumunu gözler önüne serdi.

ERZURUMSPOR VE Ç.RİZESPOR'UN FİKSTÜRÜ...



Son sırada 21 puanlı Gençlerbirliği’nin (44’e göre) 23 puan daha alması gerekirken, Son sırada 21 puanlı Gençlerbirliği’nin (44’e göre) 23 puan daha alması gerekirken, Denizlispor ’un 20, Ankaragücü’nün 18, Erzurumspor ’un 17, Ç.Rizespor’un 16 ve Kasımpaşa Kayserispor ’un ise 13-14 puana ihtiyacı var.

İşte kümeye düşme korkusunu yakından hisseden 9 takımın puan durumu ve fikstürü…



GENÇLERBİRLİĞİ (21 PUAN)







DENİZLİSPOR (24 PUAN)