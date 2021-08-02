Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesinde oynanacak play-off maçları için kuralar çekildi ve eşleşmeler belli oldu.

02 Ağustos 2021 Pazartesi - 14:51
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu play-off turu kuraları çekildi.
 
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.
 
Organizasyonda 3. ön eleme turu ilk maçları 3-4 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 10 Ağustos'ta oynanacak.
 
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 17-18 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 24-25 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
 
Eşleşmeler şöyle gerçekleşti:
 
ŞAMPİYONLAR YOLU
 
FC Salzburg (Avusturya) - Brøndby (Danimarka)
 
CFR Cluj (Romanya) / Young Boys (İsviçre) - Ferencvaros (Macaristan) / Slavia Prag (Çekya)
 
Malmö (İsveç) / Rangers (İskoçya) - Olympiakos (Yunanistan) / Ludogorets (Bulgaristan)
 
Kızılyıldız (Sırbistan) / Sheriff Tiraspol (Moldova) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) / Legia Varşova (Polonya)
 
LİG YOLU
 
Monaco (Fransa) / Sparta Prag (Çekya) - Genk (Belçika) / Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
 
Spartak Moskova (Rusya) / Benfica (Portekiz) - PSV Eindhoven (Hollanda) / Midtjylland (Danimarka)

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Etiketler: şampiyonlar ligi eşleşme
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