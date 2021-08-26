Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

26 Ağustos 2021 Perşembe - 20:12
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi
'nde gruplar, İstanbul
'daki Haliç Kongre Merkezi'nde çekildi.
Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu unvanıyla turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Beşiktaş
, kura çekimindeki tek Türk temsilcisi oldu.
Siyah beyazlılar C grubunda Sporting Lizbon (Portekiz), Borussia
Dortmund (Almanya), Ajax
takımlarıyla eşleşti.
A Grubu: Manchester City (İngiltere), Paris
Saint-Germain (PSG), Leipzig (Almanya),
B Grubu: Atletico Madrid
(İspanya), Liverpool
(İngiltere), Porto (Portekiz),
C Grubu: Sporting Lizbon (Portekiz), Borussia Dortmund (Almanya), Ajax (Hollanda), Beşiktaş
D Grubu: Inter (İtalya), Real Madrid
(İspanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Zenit (Rusya),
F Grubu: Villarreal (İspanya), Manchester United (İngiltere), Atalanta (İtalya), Young Boys (İsviçre).
G Grubu: Lille (Fransa), Sevilla
(İspanya), Salzburg (Avusturya),
H Grubu: Chelsea (İngiltere), Juventus
(İtalya), Zenit (Rusya),
Devler Ligi'ndeki torbalar
1. torba: Chelsea, Manchester City (İngiltere), Bayern Münih (Almanya), Atletico Madrid
, Villarreal (İspanya), Inter (İtalya), Lille (Fransa), Sporting Lizbon (Portekiz)
2. torba: Barcelona, Real Madrid, Sevilla (İspanya), Manchester United, Liverpool (İngiltere), Juventus (İtalya), Paris Saint-Germain (PSG) (Fransa), Borussia Dortmund (Almanya)
3. torba: Ajax (Hollanda), Leipzig (Almanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Porto (Portekiz), Salzburg (Avusturya), Atalanta (İtalya), Zenit (Rusya), Benfica (Portekiz)
4. torba: Beşiktaş, Club Brugge (Belçika), Dinamo Kiev
(Ukrayna), Milan
(İtalya), Young Boys (İsviçre), Malmö (İsveç), Wolfsburg (Almanya), Sheriff (Moldova)
İlk hafta maçları 14-15 Eylül'de
"Devler Ligi"nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek.
Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa
Ligi'nde devam edecek.
Geçen sezon İngiltere
ekibi Chelsea'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya
'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.