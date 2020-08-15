Şampiyonlar Ligi'nde büyük sürpriz! Manchester City 1 - Lyon 3

Tarihinin en iyi derecesi olan yarı finale 2010'dan sonra bir kez daha çıkan Fransız kulübü, Bayern Münih'in rakibi oldu

AA 15 Ağustos 2020 Cumartesi - 23:28 | Son Güncelleme : 16 08 2020 - 0:36
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Olympique Lyon, Manchester City'yi 3-1 yenerek UEFA  Şampiyonlar Ligi'nde son 4 takım arasına girdi. 
 
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında son yarı  finalist, İngiliz ekibi Manchester City ile Fransa'nın Olympique Lyon takımları  arasındaki maçla belli oldu.
 
Cornet, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda  oynanan mücadelenin 24. dakikasında attığı golle Olympique Lyon'un soyunma  odasına 1-0 önde gitmesini sağladı.
 
Manchester City, geriye düştükten sonra rakip kalede kurduğu baskının  karşılığını 69. dakikada aldı. Ceza sahasına koşu yapan De Bruyne, Sterling'in  pasında topa bekletmeden vurdu ve skora denge getirdi.
 
 
Manchester City'nin 79. dakikada yaptığı top kaybı sonrası savunmanın  arkasına atılan pasa hareketlenen Lyonlu Dembele, karşı karşıya kaldığı kaleci  Ederson'u geçerek skoru 2-1'e getirdi.
 
Oyuna sonradan giren Dembele, 87. dakikada bir kez daha sahneye çıktı.  Fransız futbolcu, Sterling'in topu boş kaleye gönderememesi sonrası ani gelişen  Lyon atağında kendisinin 2'nci takımının 3. golünü attı.
 
Sahadan 3-1 galip ayrılan Olympique Lyon, yarı finalde Bayern Münih'in  rakibi oldu.
 
Olympique Lyon, tarihinin en iyi derecesi olan yarı finale 2010'dan  sonra bir kez daha çıktı.
 
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finaller 18-19 Ağustos tarihlerinde,  final ise 23 Ağustos'ta yapılacak.
 

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Etiketler: Manchester City Lyon Şampiyonlar Ligi
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