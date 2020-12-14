Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekiminde birbirinden zorlu eşleşmeler meydana geldi.

İstanbul'da yapılacak final öncesi son 16 turunda eşleşmeler belli olurken özellikle Barcelona - PSG eşleşmesi dikkat çekti.

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SON 16 TUR EŞLEŞMELERİ

Borussia Mönchengladbach - Manchester City

Porto-Juventus

Barcelona - PSG

Sevilla - Dortmund

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk karşılaşmaları, 16-17 ve 23-24 Şubat 2021, rövanşları 9-10 ve 16-17 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş maçlarını evinde oynayacak. Aynı grup ve ülke takımları, bu turda eşleşemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu kurası

Avrupa Ligi grubunu lider bitiren 12 ekip ile Şampiyonlar Ligi grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi 4 takımın seribaşı olacağı son 32 turu kurasının torbaları ise şöyle:

Seribaşı olmayanlar: Antwerp (Belçika), Benfica , Braga (Portekiz), Kızılyıldız (Sırbistan), Dinamo Kiev (Ukrayna), Granada , Real Sociedad (İspanya), Krasnodar (Rusya), Lille (Fransa), Maccabi Tel-Aviv (İsrail), Molde (Norveç), Olympiakos (Yunanistan), Salzburg, Wolfsberg (Avusturya), Slavia Prag (Çekya), Young Boys (İsviçre)