Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!

14 Aralık 2020 Pazartesi - 14:29
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekiminde birbirinden zorlu eşleşmeler meydana geldi.
İstanbul'da yapılacak final öncesi son 16 turunda eşleşmeler belli olurken özellikle Barcelona
- PSG eşleşmesi dikkat çekti.
Borussia Mönchengladbach - Manchester City
Porto-Juventus
Barcelona - PSG
Sevilla - Dortmund
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk karşılaşmaları, 16-17 ve 23-24 Şubat 2021, rövanşları 9-10 ve 16-17 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş maçlarını evinde oynayacak. Aynı grup ve ülke takımları, bu turda eşleşemeyecek.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu kurası
Avrupa Ligi grubunu lider bitiren 12 ekip ile Şampiyonlar Ligi grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi 4 takımın seribaşı olacağı son 32 turu kurasının torbaları ise şöyle:
Seribaşı takımlar: Milan
, Napoli, Roma
(İtalya), Ajax
, PSV (Hollanda), Arsenal
, Leicester City, Manchester United, Tottenham (İngiltere), Club Brugge (Belçika), Dinamo Zagreb
(Hırvatistan), Hoffenheim, Bayer Leverkusen
(Almanya), Rangers (İskoçya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Villarreal (İspanya)
Seribaşı olmayanlar: Antwerp (Belçika), Benfica
, Braga (Portekiz), Kızılyıldız (Sırbistan), Dinamo Kiev
(Ukrayna), Granada
, Real Sociedad (İspanya), Krasnodar (Rusya), Lille (Fransa), Maccabi Tel-Aviv (İsrail), Molde (Norveç), Olympiakos (Yunanistan), Salzburg, Wolfsberg (Avusturya), Slavia Prag (Çekya), Young Boys (İsviçre)
Son 32 turu ilk maçları 18 Şubat 2021, rövanşları ise 25 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını evinde oynayacak. Bu turda aynı grup ve ülke ekipleri ile Rusya
ve Ukrayna
takımları birbirlerine rakip olamayacak.