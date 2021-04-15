Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Liginde Chelsea ve Paris Saint-Germainin ardından yarı finale yükselen diğer iki takım, Real Madrid ve Manchester City oldu.

15 Nisan 2021 Perşembe - 0:30
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UEFA Şampiyonlar Liginde çeyrek final etabı bugün oynanan iki mücadele ile sona erdi. Çeyrek final ilk maçında sahasında Borussia Dortmundu 2-1 mağlup eden Manchester City, deplasmanda oynanan karşılaşmayı da 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 55inci dakikada penaltıdan Riyad Mahrez ve 75inci dakikada Phil Foden kaydetti. Borussia Dortmundun tek golü ise 15inci dakikada Jude Bellinghamdan geldi.
 
Bir diğer çeyrek final eşleşmesinde ise yarı finale yükselen takım Real Madrid oldu. İlk maçta Liverpoolu 3-1 mağlup eden İspanyol ekibi, deplasmanda oynadığı karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrılarak yarı finale adını yazdırmayı başardı.
 
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
 
Şampiyonlar Liginde yarı final eşleşmeleri de bugün oynanan maçların ardından belli oldu. Organizasyonun yarı finalinde Paris Saint-Germain - Manchester City ve Real Madrid - Chelsea eşleşmeleri oluştu. Yarı final eşleşmelerinde ilk maçlar, 27-28 Nisan, rövanş karşılaşmaları ise 4-5 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

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