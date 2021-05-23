Şampiyonluk maçı öncesi Lille'de şok ayrılık

Ligue 1'de şampiyonluk yarışı son haftaya kalırken, milli futbolcular Burak Yılmaz , Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, şampiyonluğun en avantajlı takımı konumunda.

Saat 22.00'da başlayacak maçta Angers ile deplasmanda karşılaşacak olan Lille, mücadeleden 3 puanla ayrılması halinde 10 yıl sonra ligi zirvede bitirmiş olacak.

Hayati mücadele öncesi Lille'de en büyük soru işaretlerinden biri, teknik direktör Christophe Galtier'nin sezon sonunda takımdan ayrılıp ayrılmayacağı... Sezonun sona ermesiyle sözleşmesi bitecek olan Galtier'nin henüz Lille ile yeni sözleşme imzalamaması takımdan ayrılacağı dedikodularını artırırken, Fransız basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

EN AVANTAJLISI NICE

L'Equipe'te yer alan habere göre; Galtier Lille'i şampiyon yapsa da yapmasa da sezon bitince takımdan ayrılacak. Geçtiğimiz haftalarda Olympique Lyon'un başına geçeceği konuşulan 54 yaşındaki çalıştırıcıyla bir başka Ligue 1 takımı Nice'in de ilgilendiği ve en avantajı kulüp olduğu belirtildi.

CİDDİ BÜTÇE VERİLDİ

Nice mevcut teknik direktör Adrian Ursea ile yollarını ayırıp göreve Galtier'yi getirmeye hazırlanırken, kulüp sahibi Jim Ratcliffe, gelecek sezon takımı tanınmış ve başarılı bir teknik direktöre emanet ederek takımın sürekli zirveye oynayıp şampiyonluk kovalama projesine hız vermek istiyor.

Jim Ratcliffe'in Galtier'ye hatırı sayılır bir transfer bütçesi vereceği ve istediği takımı kurmak için tüm taleplerini karşılaşayacağı aktarıldı.

AYRILIĞA İHTİMAL VERMİYORLAR

Çıkan haberlere karşın Lille cephesi ise başarılı teknik adamın ayrılacağına ihtimal vermiyor. Şampiyonluk yarışı devam ettiği için sözleşme görüşmelerini sezon sonuna bırakan Lille'in Galtier ile yola devam edeceğinden şüphe duymadığı ve başka hiçbir teknik direktörle iletişime geçmediği kaydedildi.

LILLE'DE EKONOMİK SIKINTI

L'Equipe'in geçtiğimiz haftalarda yayınladığı haberde, Lille'in ekonomik olarak sıkıntılı bir süreç içinden geçtiği ve sezonun sona ermesiyle Galtier'in dışında birçok futbolcu ile yolların ayrılabileceği kaydedilmişti.

10 YIL SONRA ŞAMPİYONLUĞA YAKLAŞTI

Lille, bugüne kadar Ligue 1'de 1946, 1954 ve 2011'de olmak üzere 3 kez kupayı müzesine götürdü.

Kuzey ekibi, Angers karşılaşması sonunda mutlu sona ulaşması halinde 10 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.

ŞAMPİYONLUK İHTİMALLERİ

Lille, Angers karşılaşmasını kazanması halinde 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayacak. Lille'in berabere kalması halinde ise kuzey takımının kupayı müzesine götürebilmesi için ligde ikinci sırada yer alan Paris Saint-Germain'in (PSG) puan kaybetmesi gerekiyor.

Son hafta maçlarında Lille'in yenilmesi, PSG'nin berabere kalması ve Monaco'nun kazanması halinde üç takım sezonu aynı puanda bitirecek. Bu durumda genel averajın sıralamayı belirleyeceği Ligue 1'de lider Lille'in 40, PSG'nin 56, Monaco'nun 34 averajı bulunuyor.

Ligue 1'de son haftaya Lille 80, PSG 79, Monaco ise 77 puanla girdi.

MİLLİ FUTBOLCULARIN KATKISI

Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, Lille'in bu sezonki başarısında önemli rol oynadı.

Burak Yılmaz, sezon içinde sakatlık geçirmesine rağmen attığı gollerle takımının şampiyonluk yarışında avantajlı konumda bulunmasına büyük katkı sağladı.

Ligde bu sezon çıktığı 27 maçta 15 gol kaydeden Burak Yılmaz, takımının en skorer ismi konumunda.

35 yaşındaki forvet, Lille'de aralık ve nisan aylarının futbolcusu seçilmişti.

Burak Yılmaz'ın Olympique Lyon deplasmanında serbest vuruştan attığı gol, nisan ayının en iyisi seçilmişti.