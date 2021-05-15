Şampiyonluk yarışı nefes kesiyor! İşte Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 11'leri...

Şampiyonluk yarışında 81 puanda olan Beşiktaş Göztepe deplasmanında, Galatasaray TT Stadı'nda Yeni Malatyaspor'la, Fenerbahçe ise Kadir Has'ta Kayserispor'la mücadele ediyor...

15 Mayıs 2021 Cumartesi - 19:20 | Son Güncelleme : 15 05 2021 - 19:36
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Süper Lig'in 42. ve son haftasında kritik mücadelede Fırat Aydınus düdük çalıyor...
 
GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇINDA 11'LER BELLİ OLDU
 
İLK 11'LER:
 
GÖZTEPE: İrfan Can, Murat Paluli, Alpaslan, Atınç, Berkan, Esiti, Obinna, Halil Akbunar, Soner, Ndiaye, Jahovic
 
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Gökhan Töre, N'Koudou, Larin
 
Süper Lig'in 42. ve son haftasında Galatasaray, sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor maçın hakemi Cüneyt Çakır...
 
GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇINDA 11'LER...
 
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Babel, Kerem, Halil

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Issam Chebake, Hadebe, Wallace, Karim Hafez, Mallan, Zeki, Mustafa, Fofana, Adem, Tetteh

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan Kayserispor Fenerbahçe karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetiyor...
 
KAYSERİSPOR: Doğan, Kvrzic, Attamah, Kolovetsios, Pazdan, Behic, Avramovski, Muhtar, Henrique, İlhan
 
FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai, Ozan Tufan, Sosa, Ferdi, Osayi, Pelkas, Valencia
 

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Etiketler: fenerbahçe galatasaray beşiktaş
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