Şampiyonluk yarışı nefes kesiyor! İşte Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 11'leri...

15 Mayıs 2021 Cumartesi - 19:20
| Son Güncelleme : 15 05 2021 - 19:36
Süper Lig'in 42. ve son haftasında kritik mücadelede Fırat Aydınus
düdük çalıyor...
GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇINDA 11'LER BELLİ OLDU
İLK 11'LER:
GÖZTEPE: İrfan Can, Murat Paluli, Alpaslan, Atınç, Berkan, Esiti, Obinna, Halil Akbunar, Soner, Ndiaye, Jahovic
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Gökhan Töre, N'Koudou, Larin
Süper Lig'in 42. ve son haftasında Galatasaray, sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor maçın hakemi Cüneyt Çakır...
GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇINDA 11'LER...
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Babel, Kerem, Halil
YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Issam Chebake, Hadebe, Wallace, Karim Hafez, Mallan, Zeki, Mustafa, Fofana, Adem, Tetteh
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan Kayserispor Fenerbahçe karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetiyor...
KAYSERİSPOR: Doğan, Kvrzic, Attamah, Kolovetsios, Pazdan, Behic, Avramovski, Muhtar, Henrique, İlhan
FENERBAHÇE:
Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai, Ozan Tufan
, Sosa, Ferdi, Osayi, Pelkas, Valencia