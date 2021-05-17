Şampiyonluk yolunda Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'e büyük şok

17 Mayıs 2021 Pazartesi - 8:13
Ligue 1'de Lille, evinde Saint- Etienne'i konuk etti. Son bölümü heyecanlı geçen mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Öte yandan Lille'in yakın takipçisi PSG, Reims'i 4-0 mağlup etti.
Yusuf direğe takıldı
90. dakikada Yusuf Yazıcı'nın frikiğinde top direkten döndü. Lille hemen sonrasında Burak Yılmaz
'la gole çok yaklaştı
Burak Yılmaz ve Zeki Çelik 90 dakika mücadele ederken Yusuf Yazıcı 2. yarıda oyuna girdi. Bu sonuçla Lille son haftaya 80 puanla lider girerken PSG onu 79 puanla takip etti. Lille son hafta Angers deplasmanında kazanırsa şampiyon olacak
38 gollük katkı
Milli futbolcularımız Lille'in şampiyonluk yürüyüşüne çok önemli bir katkı verdi. Savunmanın vazgeçilmez ismi sağ bek Zeki Çelik 28 lig maçında 3 gol, 2 asist ile oynadı. Yusuf Yazıcı, 31 karşılaşmada 7 gol ve 4 asist yaptı. Golcü Burak Yılmaz ise 27 mücadelede 15 kez rakip fileleri havalandırırken, 7 de gol pası verdi.