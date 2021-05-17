Şampiyonluk yolunda Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'e büyük şok

Ligue 1'de Lille, evinde Saint- Etienne'i konuk etti. Son bölümü heyecanlı geçen mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Öte yandan Lille'in yakın takipçisi PSG, Reims'i 4-0 mağlup etti.

Yusuf direğe takıldı



90. dakikada Yusuf Yazıcı'nın frikiğinde top direkten döndü. Lille hemen sonrasında Burak Yılmaz 'la gole çok yaklaştı

Burak Yılmaz ve Zeki Çelik 90 dakika mücadele ederken Yusuf Yazıcı 2. yarıda oyuna girdi. Bu sonuçla Lille son haftaya 80 puanla lider girerken PSG onu 79 puanla takip etti. Lille son hafta Angers deplasmanında kazanırsa şampiyon olacak

38 gollük katkı