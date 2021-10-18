Samsunspor'da Mehmet Altıparmak dönemi kapandı

TFF 1.Lig takımlarından Samsunspor tecrübeli teknik adam Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı.

18 Ekim 2021 Pazartesi - 13:17
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TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi.
 
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu.
 
Mehmet Altıparmak ve ekibine bugüne kadar verdikleri hizmet için teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerlerinde başarı dilendi.
 
Kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon Altıparmak yönetiminde çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

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Etiketler: mehmet altıparmak samsunspor
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