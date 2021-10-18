Samsunspor'da şampiyonluk yaşamış efsane kaptan Emin Kar hayatını kaybetti

Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989 tarihinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve felç kalan, kulüp tarihinin önemli isimlerinde Kar, 4 gün önce geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi.

Emin Kar'ın cenazesi Büyük Cami'de kılınacak ikindi namazına müteakiben toprağa verilecek.

EMİN KAR KİMDİR?

Emin Kar 1 Ocak 1960 yılında Trabzon 'da dünyaya geldi. Emin Kar profesyonel kariyerini Samsunspor 'da sürdürmüştür. Emin Kar Türk eski futbolcu, Samsunspor başkanı ve yöneticisi olarak görev yaptı.

Trabzon Endüstri Meslek Lisesinin okul takımında başladığı futbola 1980'de kurulan Yalıspor'da devam eden Emin Kar, 1981'de Trabzon Amatör Karma'ya seçildi. Trabzon, Rize Giresun ve Ordu amatör karmalarının katıldığı turnuvada Samsunspor tarafından izlenilip beğenilen Kar, 1981 yılında takıma transfer edildi.

1981-82 sezonunda profesyonel olduğu Samsunspor ile o zamanki adı Türkiye 2. Futbol Ligi olan 1. Lig'de şampiyonluk yaşamış ve Süper Lig'de forma giyme fırsatını yakaladı. Süper Lig şampiyonluğuna oynayan ve Samsunspor taraftarlarınca 'efsane' olarak nitelenen kadronun değişmezlerinden biri olan Kar takımda kaptanlığa kadar yükseldi.

Samsunspor'un Türkiye Kupası finaline kadar çıktığı 1987-88 sezonunda 35 maça çıkmış, 4 de gol kaydetti. 20 Ocak Faciası'nda ise belden aşağısı sakat kalmış ve futbol hayatı sonlandı. Top kapma ve karambolden top çıkarma becerisi nedeniyle Kırkayak olarak anılan Kar, Samsunspor taraftarlarınca seçilen Samsunspor tarihinin en iyi on birinde yer aldı.

Samsunspor'un küme düştüğü 2005-06 sezonunda takımda idari menajer olarak görev aldı.. 2012-13 sezonu başında ise kulüp başkanı oldu. 2014 yılının haziran ayında yapılan olağanüstü kongrede yeniden aday olarak tekrar seçilen Emin Kar, 7 Ekim 2014 tarihinde ise kendisine karşı gerçekleştirilen kişisel saldırıları gerekçe göstererek istifa edeceğini açıkladı.

Bunun üzerine 21 Ekim günü de yönetim kuruluna istifa mektubunu vererek resmen başkanlıktan ayrıldı. 2018 yılında Samsunspor başkanı olan İsmail Uyanık'ın yardımcısı olarak kulüpte tekrar görev almışsa da sezon sonunda istifasını sundu.