Samsunspor ve Bandırmaspor 1. lige yükseldi

AA
08 Temmuz 2020 Çarşamba - 18:48
| Son Güncelleme : 08 07 2020 - 19:45
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulunun aldığı karara göre, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta lider durumda olan Yılport Samsunspor
ile Kırmızı Grup lideri Bandırmaspor
şampiyon olarak TFF 1. Lig'e yükseltildi.
TFF 3. Lig 1. Grup lideri Serik Belediyespor, TFF 3. Lig 2. Grup lideri Kocaelispor
ile TFF 3. Lig 3. Grup lideri Karacabey
Belediyespor da TFF 2. Lig'e terfi ettirildi.
TFF 2. Lig'de gruplarında ikinci ile beşinci sırada bulunan Beyaz Grup'ta Manisa
Futbol Kulübü, Hekimoğlu Trabzon
, Sancaktepe Futbol Kulübü ile İnegölspor, Kırmızı Grup'ta ise Ankara
Demirspor, GMG Kastamonuspor, Tuzlaspor ve Sakaryaspor
'un play-off oynaması kararlaştırıldı.
TFF 3. Lig'de de gruplarında ikinci sıra ile beşinci sıra arasında yer alan 1. Grup'ta Anagold 24Erzincanspor, 68 Aksaray
Belediyespor, 1928 Bucaspor
, Artvin
Hopaspor, 2. Grup'ta Belediye Derincespor, Turgutluspor
, Esenler
Erokspor, Karşıyaka
, 3. Grup'ta ise Somaspor, Pazarspor
, Nevşehir
Belediyespor ile Muğlaspor takımlarının play-off'ta mücadele etmesi kararı verildi.
Tek maç eleminasyon sistemine göre Antalya
'da 20-28 Temmuz
tarihleri arasında oynanacak gece maçları sonucunda, TFF 1. Lig'e yükselecek 1 takım ve TFF 2. Lig'e yükselecek 3 takım belirlenecek. Play-off eşleşmeleri lig ikincisi ile lig beşincisi, lig üçüncüsü ile de lig dördüncüsü olacak şekilde gerçekleşecek.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor
, Kırmızı Grup'ta Kardemir
Karabükspor, TFF 3. Lig 1. Grup'ta Tokatspor ve Manisaspor
takımları matematiksel olarak küme düştü.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3. Lig'e 11 grubun lideri terfi edecek.