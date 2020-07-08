Samsunspor ve Bandırmaspor 1. lige yükseldi

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen TFF 2. Lig'de Yılport Samsunspor ile Bandırmaspor, TFF 3. Lig'de ise Serik Belediyespor, Kocaelispor ile Karacabey Belediyespor, şampiyon ilan edildi.

AA 08 Temmuz 2020 Çarşamba - 18:48 | Son Güncelleme : 08 07 2020 - 19:45
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulunun aldığı karara göre,  TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta lider durumda olan Yılport Samsunspor ile Kırmızı Grup  lideri Bandırmaspor şampiyon olarak TFF 1. Lig'e yükseltildi.
 
TFF 3. Lig 1. Grup lideri Serik Belediyespor, TFF 3. Lig 2. Grup  lideri Kocaelispor ile TFF 3. Lig 3. Grup lideri Karacabey Belediyespor da TFF 2.  Lig'e terfi ettirildi.
 
TFF 2. Lig'de gruplarında ikinci ile beşinci sırada bulunan Beyaz  Grup'ta Manisa Futbol Kulübü, Hekimoğlu Trabzon, Sancaktepe Futbol Kulübü ile  İnegölspor, Kırmızı Grup'ta ise Ankara Demirspor, GMG Kastamonuspor, Tuzlaspor ve  Sakaryaspor'un play-off oynaması kararlaştırıldı.
 
TFF 3. Lig'de de gruplarında ikinci sıra ile beşinci sıra arasında yer  alan 1. Grup'ta Anagold 24Erzincanspor, 68 Aksaray Belediyespor, 1928 Bucaspor Artvin Hopaspor, 2. Grup'ta Belediye Derincespor, Turgutluspor, Esenler Erokspor,  Karşıyaka, 3. Grup'ta ise Somaspor, Pazarspor, Nevşehir Belediyespor ile  Muğlaspor takımlarının play-off'ta mücadele etmesi kararı verildi.
 
Tek maç eleminasyon sistemine göre Antalya'da 20-28 Temmuz tarihleri  arasında oynanacak gece maçları sonucunda, TFF 1. Lig'e yükselecek 1 takım ve TFF  2. Lig'e yükselecek 3 takım belirlenecek. Play-off eşleşmeleri lig ikincisi ile  lig beşincisi, lig üçüncüsü ile de lig dördüncüsü olacak şekilde gerçekleşecek.
 
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor, Kırmızı Grup'ta Kardemir  Karabükspor, TFF 3. Lig 1. Grup'ta Tokatspor ve Manisaspor takımları matematiksel  olarak küme düştü.
 
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3. Lig'e 11 grubun lideri terfi  edecek.
 
  
 

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