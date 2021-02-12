Sancho ve Haaland satış listesinde! 100 milyon euro

B.Dortmund iki yıldız futbolcusunu Haaland ve Sancho'yu satış listesine koydu.

12 Şubat 2021 Cuma - 10:13
İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor'da iki Covid vakası! Önce takımı yaktı şimdi kendisini! Ceza geliyor Diego Costa Palmeiras'ta Beşiktaş'a şok! Montero 1 ay yok Bayern Münih Upamecano'yu transfer etti

Koronavirüs salgını nedeniyle kulüpler mali yönden de sarsılırken, Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund da bu krizden nasibini aldı. Sarı-Siyahlılar, 12 yıl sonra ilk kez zarar açıkladı.
 
44 milyon Euro eksiye düşen Dortmund, yaşanan bu gelişmeler sonrasında radikal bir karar aldı. Buna göre takımın yeniden kâra geçebilmesi için yıldız oyuncuların gönderilmesine karar verildi.
 
Alman basınından Bild'in haberine göre Dortmund, Jadon Sancho ve Erling Haaland başta olmak üzere birçok ilk 11 oyuncusuna gelen teklifleri değerlendirmeye alacak. Öte yandan Haaland'ın, 100 milyon Euro'ya yakın bir bedel ile İngiltere Premier Ligi'ne transfer olması bekleniyor.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: haaland sancho dortmund
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fatih Karagümrük - Fenerbahçe'de maçında 11'ler belli oldu! Mesut Özil... Fatih Karagümrük - Fenerbahçe'de maçında 11'ler belli oldu! Mesut Özil...
Real Madrid'den Mohamed Salah bombasıReal Madrid'den Mohamed Salah bombası Galatasaray Aytaç Kara ve Salih Uçan transferini bitirdiGalatasaray Aytaç Kara ve Salih Uçan transferini bitirdi Fenerbahçe; Arda Turan, Etebo ve Marcao hakkında suç duyurusunda bulunduFenerbahçe; Arda Turan, Etebo ve Marcao hakkında suç duyurusunda bulundu
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.