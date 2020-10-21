Şanlıurfaspor 0-2 Hekimoğlu Trabzonspor

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'un 6. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Hekimoğlu Trabzonspor'a 0-2 yenildi. Kurduğu iddialı kadroyla dikkatleri üzerine çeken Trabzon temsilcisinde Batuhan Karadeniz takımının ilk golünü kaydetti.

21 Ekim 2020 Çarşamba - 17:24 | Son Güncelleme : 21 10 2020 - 17:40
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Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'un 6. haftasında Hekimoğlu Trabzon, deplasmanda Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. Daha önce Süper Lig tecrübesi yaşamış tecrübeli oyuncuları kadrosuna katan Hekimoğlu'nda golcü Batuhan bu maçta sahne aldı.
 
Beşiktaş altyapısından çıkan ve birçok takımda forma giyen Batuhan Karadeniz takımı adına 8. dakikada bir gol attı.
 
Lider Manisa FK ise sahasında ağırladığı Ergene Velimeşespor ile 1-1 berabere kaldı.
 
 
 
STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu
 
HAKEMLER: Aytaç Geçgel, Ahmet Deveci, Muhammed Munir Dadı
 
ŞANLIURFASPOR: Hakan- Göksu (Dk.63 İsmail), Galip, Mustafa Samican, Gökdeniz, İlker (Dk. 47 Hüseyin), Muhammed (Dk.76 Tarık), İhsan, Yunus, Enes, Mahmut (Dk.77 Mustafa)
 
HEKİMOĞLU TRABZONSPOR: Abdülaziz- Uğur (Dk. 52 Volkan), Musa (Dk. 58 Berkay), Mehmet (Dk. 58 Samet), Serkan (Dk. 70 Bahadır Taşdelen), Eray, Burhan, Onur, Yasin, Bahadır, Batuhan (Dk. 65 Can)
 
SARI KARTLAR: Enes, Muhammed, Galip, (Şanlıurfaspor) - Bahadır, (Hekimoğlu Trabzon spor)
 
GOLLER: Dk. 8 Batuhan, Dk. 89 Can (Hekimoğlu Trabzonspor)
 
Konuk ekip, 8'inci dakikada Batuhan Karadeniz'in golüyle öne geçti ve devre bu sonuçla sona erdi.
 
89'uncu dakikada sahneye çıkan Yasin skoru belirledi: 0-2.
 
GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI;
 
Hacettepe Spor 3 - 3 Kahramanmaraşspor
Uşak Spor 1 - 3 24Erzincanspor
Çorum FK 4 - 0 Niğde Anadolu FK
Gümüşhanespor 1 - 5 Sancaktepe FK
Şanlıurfaspor 0 - 2 Hekimoğlu Trabzon
Zonguldak Kömürspor 0 - 1 Amed Sportif
Sarıyer (Ertelendi) Ankara Demirspor
Kocaelispor (19:00) İnegölspor
 

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