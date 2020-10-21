Şanlıurfaspor 0-2 Hekimoğlu Trabzonspor

21 Ekim 2020 Çarşamba - 17:24
| Son Güncelleme : 21 10 2020 - 17:40
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'un 6. haftasında Hekimoğlu Trabzon
, deplasmanda Şanlıurfa
spor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. Daha önce Süper Lig tecrübesi yaşamış tecrübeli oyuncuları kadrosuna katan Hekimoğlu'nda golcü Batuhan bu maçta sahne aldı.
Beşiktaş altyapısından çıkan ve birçok takımda forma giyen Batuhan Karadeniz
takımı adına 8. dakikada bir gol attı.
Lider Manisa
FK ise sahasında ağırladığı Ergene
Velimeşespor ile 1-1 berabere kaldı.
STAT:
Şanlıurfa GAP
Stadyumu
HAKEMLER: Aytaç Geçgel, Ahmet Deveci, Muhammed Munir Dadı
ŞANLIURFASPOR: Hakan- Göksu (Dk.63 İsmail), Galip, Mustafa Samican, Gökdeniz, İlker (Dk. 47 Hüseyin), Muhammed (Dk.76 Tarık), İhsan, Yunus, Enes, Mahmut (Dk.77 Mustafa)
HEKİMOĞLU TRABZONSPOR: Abd
ülaziz- Uğur (Dk. 52 Volkan), Musa (Dk. 58 Berkay), Mehmet (Dk. 58 Samet), Serkan (Dk. 70 Bahadır Taşdelen), Eray, Burhan, Onur, Yasin, Bahadır, Batuhan (Dk. 65 Can)
SARI KARTLAR:
Enes, Muhammed, Galip, (Şanlıurfaspor) - Bahadır, (Hekimoğlu Trabzon spor
)
GOLLER: Dk. 8 Batuhan, Dk. 89 Can (Hekimoğlu Trabzonspor)
Konuk ekip, 8'inci dakikada Batuhan Karadeniz'in golüyle öne geçti ve devre bu sonuçla sona erdi.
89'uncu dakikada sahneye çıkan Yasin skoru belirledi: 0-2.
GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI;
Hacettepe Spor 3 - 3 Kahramanmaraşspor
Uşak Spor 1 - 3 24Erzincanspor
Gümüşhanespor 1 - 5 Sancaktepe FK
Şanlıurfaspor 0 - 2 Hekimoğlu Trabzon
Zonguldak Kömürspor 0 - 1 Amed Sportif
Sarıyer (Ertelendi) Ankara
Demirspor
Kocaelispor (19:00) İnegölspor