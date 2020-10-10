Şanlıurfaspor - Kahramanmaraş: 1-1

10 Ekim 2020 Cumartesi - 16:58
HAKEMLER: Fevzi Erdem Akbaş, Vedat Demir, Şafak Nabaltoğlu
ŞANLIURFASPOR: Hakan- Galip, Mustafa Samican, Mustafa Şen
( Dk.46 İsmail Cem), Gökdeniz (Dk.62 Tarık), İlker (Dk.48 Mahmut), Muhammed (Dk.87 Enes), İhsan, Emre, Yunus, Volkan (Dk.78 Serkan)
KAHRAMANMARAŞ: Murat Mert (Dk.83 Eren), Erdi, Hüseyin(Dk.59 Doğan), Osman (Dk.46 Talha), Halil, Recep ( Dk.63 İsa), Emin, Erdem, Kadir, Eren Nergiz ( Dk.59 İbrahim Koca)
SARI KARTLAR: Mustafa Şen, İhsan, Galip, (Şanlıurfaspor) Erdem (Kahramanmaraş)
GOLLER: Dk.75 Tarık (Şanlıurfaspor) Dk.28 penaltıdan Hüseyin (Kahramanmaraş)
28'inci dakikada Eminin cezaalanında yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Hüseyinin kullandığı penaltı atışı filelerle buluştu: 0-1
75'inci dakikada Emrenin pasında kale önünde topla buluşan Tarık, güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1