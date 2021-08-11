Sao Paulo'dan flaş Falcao açıklaması

Brezilya devi Sao Paulo, yıldız futbolcu Radamel Falca transferi için mümkün değil açıklaması yaptı.

11 Ağustos 2021 Çarşamba - 8:01
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Galatasaray'da yüksek maliyeti nedeniyle takımdan gönderilmesi planlanan Radamel Falcao için Brezilya'dan açıklama geldi.
 
Tecrübeli yıldızın peşinde olduğu konuşulan Sao Paulo'da futbol direktörü Carlos Belmonte, böyle bir girişimlerinin olmadığını kaydetti.
 
Kolombiyalı oyuncunun transferini yapmalarının olasılık dahilinde görünmediğini kaydeden Belmonte, "Mümkün değil. Falcao ile ya da ona yakın biriyle görüşmemiz olmadı." ifadelerini kullandı.
 
Pandemi döneminde 5 milyon euroluk maaşında yüzde 17'lik bir indirim yapan Falcao, buna rağmen kulübün ekonomisini bir hayli zorluyor.
 
35 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da 41 maça çıkarken 20 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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