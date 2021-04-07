Saracchi Falcao'nun yeni takımını açıkladı

Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Saracchi, Falcao'nun yeni takımı hakkında bilgi verdi.

07 Nisan 2021 Çarşamba - 10:15
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray forması giyen Marcelo Saracchi, Arjantin basınına verdiği röportajda takım arkadaşı Radamel Falcao'nun yeni adresi hakkında ipuçları verdi.
 
Kariyerinde bir dönem River Plate forması giymiş olan 22 yaşındaki oyuncu, Radamel Falcao ile Arjantin günleri üzerine sohbet ettiklerini anlattı ve Kolombiyalı golcünün eski takımı hala yakından takip ettiğini söyledi.
 
"MLS'E GİTMEYE DAHA YAKIN"
 
Aynı röportajda, sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Radamel Falcao'nın sarı kırmızılı takımdaki geleceği ve potansiyel yeni adresi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Marcelo Saracchi, deneyimli golcünün kariyerine River Plate'de değil MLS'de devam edebileceğinin sinyallerini verdi.
 
Başarılı sol bek, "Radamel Falcao'nun futbol oynamak için Arjantin'e döneceğini sanmıyorum. Bana sorarsanız MLS'e gitmeye daha yakın" ifadelerini kullandı.
 
DAVID BECKHAM İSTEMİŞTİ
 
Radamel Falcao'nun ismi, ara transfer döneminde, David Beckham'ın sahibi olduğu MLS Ligi takımlarından Inter Miami ile ismi ciddi şekilde şekilde anılmış ancak söz konusu transfer resmiyet kazanmamıştı.

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Etiketler: saracchi falcao
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