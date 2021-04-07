Saracchi Falcao'nun yeni takımını açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray forması giyen Marcelo Saracchi, Arjantin basınına verdiği röportajda takım arkadaşı Radamel Falcao'nun yeni adresi hakkında ipuçları verdi.

Kariyerinde bir dönem River Plate forması giymiş olan 22 yaşındaki oyuncu, Radamel Falcao ile Arjantin günleri üzerine sohbet ettiklerini anlattı ve Kolombiyalı golcünün eski takımı hala yakından takip ettiğini söyledi.

"MLS'E GİTMEYE DAHA YAKIN"



Aynı röportajda, sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Radamel Falcao'nın sarı kırmızılı takımdaki geleceği ve potansiyel yeni adresi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Marcelo Saracchi, deneyimli golcünün kariyerine River Plate'de değil MLS'de devam edebileceğinin sinyallerini verdi.

Başarılı sol bek, "Radamel Falcao'nun futbol oynamak için Arjantin'e döneceğini sanmıyorum. Bana sorarsanız MLS'e gitmeye daha yakın" ifadelerini kullandı.

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