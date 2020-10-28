Saracchi için flaş gelişme

Leipzig'den kiralık olarak kadroya katılan Saracchi'nin bonservisi için harekete geçildi.

28 Ekim 2020 Çarşamba - 9:31
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Teknik direktör Fatih Terim'le, yönetimin arasındaki buzları erittiği Galatasaray'da, ligin ikinci yarısı için transfer çalışmaları başladı.
 
Sarı-kırmızılılar, ocak ayı transfer döneminde yapılacak ilk hamleyi belirledi.
 
İşte detaylar...
 
Galatasaray sezon devre arasında Leipzig'den 1.5 yıllığına kiralanan Marcelo Saracchi'nin tapusunu almak için harekete geçiyor.
 
Bu sezonki performansı büyük beğeni toplayan Uruguaylı yıldız konusunda, devre arası Leipzig'le masaya oturulacak.
 
Alman kulübünün Saracchi'yi kadrosunda düşünmemesi sarı-kırmızılıları umutlandırıyor. Genç yıldız için yapılacak teklif merakla bekleniyor.
 

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Etiketler: saracchi galatasaray
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