Saracchi'nin yeni takımı belli oldu

Galatasaray'ın Leipzig'e geri gönderdiği Saracchi Espanyol'la anlaştı.

26 Haziran 2021 Cumartesi - 9:39
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2020 yılı başında Bundesliga ekibi Leipzig'ten Galatasaray 'a kiralık olarak gelen Marcelo Saracchi, sezonun bitmesinin ardından sarı-kırmızlı takım ile yollarını ayırdı. Gelecek sezon bu bölge için henüz transfer gerçekleştirmeyen Galatasaray, çalışmalarını sürdürürken Uruguaylı sol bek için transfer söylentileri sürüyor.
 
Geçen sezon La Liga 2'de şampiyon olan ve yeni sezonda yeniden La Liga'da yer alacak köklü İspanyol kulübü Espanyol'un ilk transferinin Saracchi olabileceği yazıldı. Sport'un haberine göre yaklaşık 3 aydır devam eden görüşmelerin ardından Saracchi'nin gelecek sezon La Liga'da yer alma durumu var.
 
Menajeri de açıklamıştı
 
Saracchi'nin menajeri Tejera da, "Türkiye'den 1-2 teklif aldık ancak oyuncum kariyerine İspanya ya da İngiltere'de devam etmek istiyor" ifadelerini kullanmıştı. Saracchi'nin adı bir ara Trabzonspor ile anılmıştı.

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Etiketler: saracchi espanyol
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