Saracchi Real Sociedad'a gidiyor

Galatasaray'dan ayrılan Marcelo Saracchi, İspanyol takımı Real Sociedad'la anlaşmak üzere...

29 Haziran 2021 Salı - 15:18
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Geçtiğimiz 1.5 sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi'nin son talibi Real Sociedad oldu.
 
Marca'da yer alan habere göre; Aihen Munoz'un performansından mutlu olmayan ve Nacho Monreal ile rekabet edebilecek bir sol bek arayan Sociedad, 23 yaşındaki Saracchi için RB Leipzig ile görüşmelere başladı. İspanyol kulübünün, Saracchi'yi bonservisiyle birlikte istediği ve pazarlıkların devam ettiği kaydedildi.
 
Saracchi'ye İspanya'dan Espanyol'un da talip olduğu ancak Real Sociedad'ın daha ciddi ve daha istekli olduğu vurgulandı.
 
RB Leipzig'in 2017 yazında 12 milyon euro bonservisle transfer ettiği Marcelo Saracchi, geçen sezon Galatasaray formasıyla 29 resmi maçta 2 asist yaptı.

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Etiketler: saracchi real sociedad
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