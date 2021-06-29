Saracchi Real Sociedad'a gidiyor

Geçtiğimiz 1.5 sezonu Galatasaray 'da kiralık olarak geçiren Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi'nin son talibi Real Sociedad oldu.

Marca'da yer alan habere göre; Aihen Munoz'un performansından mutlu olmayan ve Nacho Monreal ile rekabet edebilecek bir sol bek arayan Sociedad, 23 yaşındaki Saracchi için RB Leipzig ile görüşmelere başladı. İspanyol kulübünün, Saracchi'yi bonservisiyle birlikte istediği ve pazarlıkların devam ettiği kaydedildi.

Saracchi'ye İspanya 'dan Espanyol'un da talip olduğu ancak Real Sociedad'ın daha ciddi ve daha istekli olduğu vurgulandı.