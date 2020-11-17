Saracchi transferinde maaş sorun çıktı!

Leipzig'den kiralanan Saracchi Galatasaray'dan düzenli maaş alamadığı için transferini şimdilik askıya almış durumda.

17 Kasım 2020 Salı - 8:40
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Galatasaray'da Marcelo Saracchi bilmecesi... Sarı- Kırmızılılar, Leipzig'den kiraladığı Marcelo Saracchi'nin bonservisini almak için harekete geçti. Galatasaray, sezon ortasında Alman kulübü ile ön görüşme yapacak. Ancak Saracchi'nin Galatasaray'da kalıp kalmayacağı ise soru işareti... 22 yaşındaki genç oyuncu Galatasaray'da maaşını düzenli alamadığı için düşünceli. Teknik Direktör Fatih Terim ve arkadaşlarından çok memnun olan Uruguaylı sol bekin sezon sonuna kadar fikrinin değişip değişmeyeceği ise merak konusu. Cimbom'da Teknik Direktör Fatih Terim, Saracchi'nin bonservisinin alınmasını çok ama çok istiyor.
 
FATİH TERİM'İN VAZGEÇİLMEZİ!
 
Galatasaray'ın Uruguaylı sol bek oyuncusu Marcelo Saracchi, Teknik Direktör Fatih Terim'in vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

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Etiketler: saracchi galatasaray
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