Sarri'den Merih Demiral itirafı! "Henüz hazır değil"

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Udinese'ye konuk olacak Juventus 'ta teknik direktör Maurizio Sarri, basın mensuplarının karşısına geçti. İtalya n teknik adam, sakatlıktan yeni dönen milli futbolcu Merih Demiral'a ilişkin 'henüz hazır değil' yorumunu yaptı.

Sarri, "Şampiyonluk için dört puana ihtiyacımız var. Kalan haftalarda zor takımlarla oynayacağız. Her maça final niteliğinde çıkmamız gerekiyor. Şampiyonluğa yakın olmak bir şey ifade etmiyor. Önemli olan ulaşmak" ifadelerini kullandı.