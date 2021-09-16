Sarri mağlubiyeti bıraktı Vedat Muriç'i açıkladı!

Lazio teknik direktörü Sarri Galatasaray mağlubiyetinden sonra Vedat Muriç hakkında 'Bizde kalacak' açıklamasında bulundu.

16 Eylül 2021 Perşembe - 23:09
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UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında konuk olduğu Galatasaray'a 1-0 kaybeden İtalyan temsilcisi Lazio'nun teknik direktörü Maurizio Sarri, talihsiz bir yenilgi aldıklarını söyledi.
 
Tecrübeli teknik adam, Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
 
Arnavut kaleci Thomas Strakosha'nın hatasıyla ilgili söyleyecek çok şeyin olmadığını belirten Sarri, "Strakosha bir hata yaptı ve şanssız bir gol yedik. Aslında iyi oynadık. Kontrollü bir oyun sergiliyorduk. Maalesef şanssız bir gol yiyerek maçı kaybettik." diye konuştu. 
 
Transfer döneminde adı eski takımı Fenerbahçe ile anılan Kosovalı santrfor Vedat Muric'in yeniden Türkiye'ye dönme ihtimalinin olup olmadığının sorulması üzerine İtalyan teknik adam, "Sportif direktör olmadığım için Fenerbahçe'den teklif gelip gelmediğini bilmiyorum. Ancak Vedat'ın bizde kalmasını istiyoruz. Bizde kalması da lazım. Takımdan ayrılmasını istemiyoruz." ifadelerini kullandı. 

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Etiketler: vedat muriç sarri galatasaray lazio
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