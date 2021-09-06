Sarri oynatmıyor ama milli takımda...

Lazio'da beklenen patlamayı yapamayan Vedat Muriç'in Kosova Milli Takım formasıyla gösterdiği performans parmak ısıtıyor.

06 Eylül 2021 Pazartesi - 10:51
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Vedat Muriqi, Kosova Milli Takımı formasıyla çıktığı 2022 Dünya Kupası Avrupa kıta elemeleri maçlarında milli araya damga vuran oyuncu oldu.
 
Dört gün önce attığı golüyle takımının Gürcistan'ı mağlup etmesini sağlayan Vedat, sadece üç gün sonra çıktığı sıradaki karşılaşmada bir kez daha maçın adamı oldu.
 
Priştine'deki Fadil Vokrri Stadyumu'nda dün gece oynanan karşılaşmada, 90+2'de sahneye çıkan 27 yaşındaki forvet, kaydettiği golle Yunanistan'ı yıktı, Kosova'yı mağlubiyetten kurtardı.
 
Vedat Muriqi İtalya'da bir sezonda attığı kadar golü, milli arada 3 günde attı. Lazio'da geçen sezon oynadığı 34 maçta, biri lig diğeri kupa olmak üzere 2 gol atabilmişti.
 
Kosova formasıyla 32 maçta 17 gol, 3 asiste imza atan Vedat Muriqi için ülkesinde 'Kral' yakıştırması yapılarak sosyal medyada futbolcu, bu figüre uygun şekilde resmedildi. (Skorer)

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Etiketler: vedat muriç kosova
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