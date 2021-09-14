Sarri: Üst düzey, teknik kapasitesi yüksek bir takım

Lazio teknik direktörü Sarri, Galatasaray hakkında "Üst düzey, teknik kapasitesi yüksek bir takım" yorumunda bulundu.

14 Eylül 2021 Salı - 8:23
İLGİLİ HABERLER
Babasından sosyal medyaya damga vuran paylaşım Mbaye Diagne hakkında şok iddia! 'Bir daha...' Galatasaray'ın Arda Turan paylaşımı dikkat çekti Trabzonspor kadrosu belli oldu! Galatasaray'da 5 eksik Galatasaray Diagne için öyle teklifleri reddetmiş ki...

Lazio teknik direktörü Maurizio Sarri, verdiği röportajda Galatasaray maçıyla ilgili konuştu.
 
Deneyimli teknik adam Milan maçını kaybettikleri için oldukça üzgün olduğunu belirterek, "Milan maçında neredeyse her şey yanlış gitti. Top bizde değilken hareketsiz kaldığımız için maç içinde acı çektik. Bu maçta tamamen farklı 11 olsa bence sonuç yine değişmezdi. Bu değerlendirmemiz gereken bir sorun. 1-2 oyuncu değişikliğiyle oyunu tersine çevirmeyi düşünmek hayalperestlik olur" diye konuştu.
 
Kendi takımını eleştirisinin ardından Sarri, Perşembe günü Galatasaray'a karşı oynayacakları maç öncesi sıkı bir idman programı yapacaklarını belirterek, "Galatasaray karşısında zor bir maça çıkacağız. Üst düzey, teknik kapasitesi yüksek bir takıma karşı oynayacağız. Yapacağımız en doğru şey sonuca ulaşmak için gerekli olan antrenmanları doğru uygulamak" ifadelerini kullandı.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: sarri galatasaray lazio
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Maç 2-0'dan 2-2'ye geldi Fatih Terim çıldırdı! Yıldız futbolcuya sert sözler 'Buradan gideceğin takım...' Maç 2-0'dan 2-2'ye geldi Fatih Terim çıldırdı! Yıldız futbolcuya sert sözler 'Buradan gideceğin takım...'
Emre Kılınç 2 gol attı Necati Ateş dayanamadı! Fatih Terim'e döndü ve...Emre Kılınç 2 gol attı Necati Ateş dayanamadı! Fatih Terim'e döndü ve... Batshuayi, Pjanic, Alex Teixeira derken Sergen Yalçın'ın Borussia Dortmund planı ortaya çıktıBatshuayi, Pjanic, Alex Teixeira derken Sergen Yalçın'ın Borussia Dortmund planı ortaya çıktı Kerem Aktürkoğlu'na saldırmıştı... Fatih Terim'den günler sonra sürpriz Marcao hamlesiKerem Aktürkoğlu'na saldırmıştı... Fatih Terim'den günler sonra sürpriz Marcao hamlesi
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.