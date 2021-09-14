Sarri: Üst düzey, teknik kapasitesi yüksek bir takım

Lazio teknik direktörü Maurizio Sarri, verdiği röportajda Galatasaray maçıyla ilgili konuştu.

Deneyimli teknik adam Milan maçını kaybettikleri için oldukça üzgün olduğunu belirterek, "Milan maçında neredeyse her şey yanlış gitti. Top bizde değilken hareketsiz kaldığımız için maç içinde acı çektik. Bu maçta tamamen farklı 11 olsa bence sonuç yine değişmezdi. Bu değerlendirmemiz gereken bir sorun. 1-2 oyuncu değişikliğiyle oyunu tersine çevirmeyi düşünmek hayalperestlik olur" diye konuştu.

Kendi takımını eleştirisinin ardından Sarri, Perşembe günü Galatasaray'a karşı oynayacakları maç öncesi sıkı bir idman programı yapacaklarını belirterek, "Galatasaray karşısında zor bir maça çıkacağız. Üst düzey, teknik kapasitesi yüksek bir takıma karşı oynayacağız. Yapacağımız en doğru şey sonuca ulaşmak için gerekli olan antrenmanları doğru uygulamak" ifadelerini kullandı.