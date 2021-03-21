Şaşırtan Belhanda istatistiği!

21 Mart 2021 Pazar - 10:57
Süper Lig'de Çaykur Rizespor
'a 4-3 kaybeden Galatasaray
'da dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.
Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın sözleşmesini fesheden Cimbom
, Faslı 10 numaranın sahada olmadığı ilk iç saha maçını kaybetti. Oysa Belhanda 3.5 sezonluk Galatasaray kariyerinde Türk Telekom Stadı'nda ilk 11 başladığı 47 lig maçında sadece 1 mağlubiyet görmüştü.
Sarı-kırmızılı takımda Oghenekaro Etebo ile ilgili de ilginç bir istatistik söz konusu. Nijeryalı orta sahanın ilk 11 başladığı 9 maçta Galatasaray 5 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.
(Sabah)