Satış listesine kondu 1000.golü attı!

Galatasaray'da satış listesine konulan Mbaye Diagne iki haftada 4 gol attı.

06 Aralık 2020 Pazar - 11:29
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Sezon başında gönderilmek istenen ancak bir türlü 2 milyon 350 bin Euro'luk maaşını karşılayan takım bulunmayınca takımda kalan Diagne gollerine devam ediyor.
 
Senegalli oyuncu Kayseri ile 1-1 berabere kalınan maçta attığı tek golün ardından Rize'de de hattrick yapmıştı. Dün de Hatay ağlarını havalandıran Diagne Aslan'ın son 3 maçtaki 8 golünün beşine imza attı.
 
13 milyon Euro bedelle Kasımpaşa'dan alınan Diagne'nin G.Saray kariyerindeki toplam gol sayısı ise 18'e ulaştı.
 

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Etiketler: diagne galatasaray
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