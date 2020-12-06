Satış listesine kondu 1000.golü attı!

Sezon başında gönderilmek istenen ancak bir türlü 2 milyon 350 bin Euro'luk maaşını karşılayan takım bulunmayınca takımda kalan Diagne gollerine devam ediyor.

Senegalli oyuncu Kayseri ile 1-1 berabere kalınan maçta attığı tek golün ardından Rize 'de de hattrick yapmıştı. Dün de Hatay ağlarını havalandıran Diagne Aslan'ın son 3 maçtaki 8 golünün beşine imza attı.