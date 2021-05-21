Schalke'den Fenerbahçe'ye güzel haber! Mustafi ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunduğu iddia edilen Mustafi ile yollar ayrıldı.

21 Mayıs 2021 Cuma - 8:44
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Bundesliga'dan düşen Schalke'de yol ayrılıkları açıklandı. 33 yıl sonra Bundesliga'dan düşen Schalke'de toplam 10 oyuncu ve 3 kulüp personeliyle yolların ayrıldığı açıklandı.

Yapılan açıklamada ligden düşüldüğü için sözleşmeler boşa çıkab Benjamin Stambouli, Bastian Oczipka'nın yanı sıra Steven Skrzybski, Alessandro Schöpf, Shkodran Mustafi ve Nabil Bentaleb'in biten sözleşmelerinin de yenilenmeyeceği duyuruldu. Kiralık sözleşmeleri biten William (VfL Wolfsburg), Goncalo Paciencia, Frederik Rönnow (her ikisi de Eintracht Frankfurt) ve Kilian Ludewig'un (RB Salzburg) ise kulüplerine döndüğü belirtildi.
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Mavi beyazlı kulüpte ayrıca atletik koç Quirin Löppert, beslenme uzmanı Dr. Wiebke-Maria Schlusemann ve Fizyoterapist Dennis Schmitz ile de yolların ayrıldığı ifade edildi.

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Etiketler: mustafi schalke fenerbahçe
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