Schalke'den Ozan Kabak açıklaması! Son 10 günde...

AC Milan 'ın Schalke 04'te forma giyen Ozan Kabak'ı transfer etmek istediğine yönelik haberler in ve açıklamaların ardı arkası kesilmiyor.

La Gazzetta dello Sport, Milan'ın Ozan Kabak'ın transferinden vazgeçmediği ve Stuttgart günlerinden bu yana Türk milli yıldızı yakından takip ettiğini yazdı.

Habere göre Ocak ayında Schalke'nin kapısını çalacak olan Milan, bu transfer için 15 milyon euro bütçe ayırdı. Schalke ise 20 milyon euro talep etti ve bu rakamın aşağısını kabul etmeyeceği cevabını iletti.

BILD: "OZAN'IN SATIŞI TEPKİLERİ PATLATIR"



Bild ise Schalke'nin Ozan Kabak'ı satmak konusunda gönülsüz olduğunun altını çizdi. 9 haftası geride kalan Bundesliga'da 3 beraberlik ve 6 mağlubiyetle son sırada yer alan Schalke'nin en iyi savunma oyuncusunu satmasının tepkileri artıracağı bilgisini verdi. 9 haftada 28 gol yiyen Schalke'de Ozan Kabak'ın ancak 45 milyon euroluk satın alma maddesi kullanılırsa ayrılabileceğini yazdı.