Schalke - Hamburg maçı CANLI YAYINLA Misli.com'da

Kadrosundan birçok önemli ismi kaybeden Schalke, Veltins-Arena'da Hamburg ile yeni sezonu açarken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, 2. Bundesliga keyfi sezon boyunca CANLI YAYINLARLA Misli.com'da olacak!

23 Temmuz 2021 Cuma - 9:37
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Geçtiğimiz sezon Bundesliga'nın dibine çakılan ve bir türlü üzerine de koyamayarak küme düşen Schalke'de çok ciddi değişiklikler oldu. Son bölümde takımın başına geçen Dimitrios Grammozis ile yola devam ediyorlar ancak Suat Serdar, Benito Raman, Ahmed Kutucu, Sebastian Rudy, Mark Uth takımdan ayrıldı. Nabil Bentaleb, Bastian Oczipka, Klaas-Jan Huntelaar, Benjamin Stambouli ve Shkodran Mustafi boşa çıktı. Sead Kolasinac ve Gonçalo Paciencia'nın kiralık sözleşmeleri yenilenemedi. Bir çırpıda geçen sezona kıyasla 12 isim yok, ve bu isimlerin yanına koronavirüs karantinasındaki as kaleci Ralf Fahrmann, sakat Omar Mascarell, transfer olmak için takımdan ayrı takılan milli stoperimiz Ozan Kabak ile milli takımıyla beraber Gold Cup'ta mücadele eden Matthew Hoppe'ı da ekleyin... "10 numara" bölgesine Dominick Drexler'in, hücum merkezine "kurt golcü" Simon Terodde'nin, stopere Marcin Kaminski'nin ve orta alana Victor Palsson'un gelmesi elbette iyi ama Grammozis'in işi bu oyuncu sirkülasyonu sonrası oldukça zor.
 
Hamburg ise geçen sezonu da 2. Bundesliga'da geçirmişti, beklenti üst lige çıkılmasıydı ama olmadı. Yeni sezona TD koltuğunda Tim Walter ile başlıyorlar... Walter'in elinde geçen sezon kadroda olan tecrübeli eldiven Sven Ulreich ve bu akşamki rakibine kaptırdığı Simon Terodde olmayacak. Terodde'nin yerini Robert Glatzel ile doldurdular. Ana hücumcu Sonny Kittel sakat olduğu için kanattan Bakery Jatta'nın Glatzel'e servisleri bu maç özelinde çok önemli... Ulreich yerine kalede Daniel Heuer Fernandes görev yapacak. Alt yapıdan Leo Oppermann'ı as kadroya, alternatif olması için çıkardılar. İskoç stoper David Bates de sakat. Stoper ikilisinin "Sebastian Schonlau & Jonas David" olması bekleniyor.
 
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!
 
- İlk hazırlık maçında zayıf rakibi Hamborn'a gol yağdıran Schalke, sonrasındaki 3 maçtan 2 beraberlik 1 galibiyetle ayrıldı.
 
- Hamburg yeni sezon öncesi sadece 2 hazırlık maçı yaptı. (1 galibiyet - 1 beraberlik)
 
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