Seçimlerde Aziz Yıldırım sürprizi! Ali Koç...

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un bu hafta içerisinde adaylığını açıklaması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde Koç'un yeni listesine ilişkin isimler de sızmaya başladı. Başarısız geçen 3 sezonun ardından Koç'un güçlü bir yönetim kurma adına birçok ismi yönetimin dışına alarak güçlü bir liste ile seçime gireceği bildirildi.



Aziz Yıldırım döneminde yönetici olarak görev yapmış Ömer Temelli,

Aziz Yıldırım döneminde yönetici olarak görev yapmış Ömer Temelli, Metin Doğan ve Ercan Karasu 'nun Ali Koç'un yeni listesinde olması bekleniyor. Bununla birlikte 1907 Derneği eski Başkanı Ruşen Çakır, Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Sina Afra, Abdi İbrahim İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut gibi önemli isimler yeni dönemde Başkan Koç ile birlikte olacak.