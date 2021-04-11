Şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay milli takımda!

Kahramanca şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in Altay altyapısında futbol oynayan oğlu Burak Tolunay Sekin, U16 Milli Takımı'na seçilmenin mutluluğunu yaşıyor.

DHA 11 Nisan 2021 Pazar - 13:09 | Son Güncelleme : 11 04 2021 - 13:14
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray antrenmanında korkutan kaza! Hastaneye kaldırıldılar! Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar! Mert Hakan... Real Madrid 2 - 1 Barcelona Fatih Terim çılgına döndü! İptal kararı sonrası hakeme... Galatasaray'da Levent Şahin'den maç sonrası hakem tepkisi!

İzmir'de 5 Ocak 2017'de PKK tarafından İzmir Adliyesi önünde gerçekleştirilmek istenen terör saldırısında büyük bir felaketi önleyerek kahramanca şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in Altay altyapısında futbol oynayan oğlu Burak Tolunay Sekin, U16 Milli Takımı'na seçilmenin mutluluğunu yaşıyor. Daha önce U14 Milli Takımı'na davet edilen ve Altay U15 takımının kaptanlığını üstlenen 15 yaşındaki Burak Tolunay, ikinci kez ay-yıldızlı formayı tertelecek.

Altay Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "U16 Milli Takımımızın 12-21 Nisan 2021 tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosuna davet edilen altyapı oyuncumuz Burak Tolunay Sekin'e güveniyor ve yürekten başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Fethi Sekin Burak Tolunay Sekin U16 Milli Takımı
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Kolombiya'da Falcao şaşkınlığı: 'Sadece seyirci kaldı' Kolombiya'da Falcao şaşkınlığı: 'Sadece seyirci kaldı'
Fatih Terim'den flaş karar! Puan kaybı sonrası ayrılık rüzgarı!Fatih Terim'den flaş karar! Puan kaybı sonrası ayrılık rüzgarı! Fatih Terim'e yönelik olay sözler: Uzun yıllar böylesini görmedim!Fatih Terim'e yönelik olay sözler: Uzun yıllar böylesini görmedim! Galatasaray'da tepki çığ gibi büyüyor! Arda Turan'dan olay sözlerGalatasaray'da tepki çığ gibi büyüyor! Arda Turan'dan olay sözler
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.