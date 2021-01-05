Sekidika'nın yeni adresi belli oldu

Galatasaray'da forma şansı bulamayan Sekidika için Göztepe devrede.

05 Ocak 2021 Salı - 11:49
İLGİLİ HABERLER
Beykan Şimşek resmen Göztepe'de İtalyan basınından bomba Diagne iddiası Galatasaray'da Emre Akbaba depremi Konyaspor kadrosu açıklandı! Arda Turan sürprizi Messi'den sonra şimdi de Falcao için olay paylaşım

Hücum hattında ilk yarıda sıkıntı yaşayan Göztepe, bugün resmen başlayan ara transfer döneminde Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Jesse Sekidika'yı gündemine aldı.
 
Sezon başında da gündeme gelen 24 yaşındaki oyuncu için bir kez daha devreye girecek olan Göz-Göz yönetimi, bu kez transferde mutlu sona ulaşmak istiyor.
 
Galatasaray'da forma şansı bulamayan ve sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Nijeryalı futbolcunun kiralık olarak kadroya katılması İstanbul ekibi takımda yer bulamayan futbolcunun tecrübe kazanması için bir kulüpte kiralık olarak oynamasına sıcak bakıyor.
 
İLHAN PALUT ONAY VERDİ
 
Forvet hattının yanı sıra sağ kanatta da forma giyebilen futbolcu için teknik direktör İlhan Palut'un da onay verdiği gelen haberler arasında.
 
YANITI BEKLENİYOR
 
Jesse Sekidika'nın Göztepe'nin teklifine vereceği yanıt transferde etkin rol oynayacak. Sarı-kırmızılı takım, ayrıca sağ kanat pozisyonu için Birinci Lig temsilcisi Boluspor'da forma giyen 24 yaşındaki Melih Okutan'ı da kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor.
 
Sırbistan ekibi Krusevac'ta yetişen Jesse Sekidika, Türkiye kariyerine Eskişehir'de başladı ve burada 1.5 yıl oynadıktan sonra geçen sezon devre arasında G.Saray'a transfer oldu. (Yeni Asır)
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: göztepe sekidika galatasaray
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'nin yeni forveti tam bir gol canavarı! 25 maçta 27 gol 8 asist Fenerbahçe'nin yeni forveti tam bir gol canavarı! 25 maçta 27 gol 8 asist
Süper Lig'de Edin Visca sürprizi! Manchester United detayı...Süper Lig'de Edin Visca sürprizi! Manchester United detayı... Fenerbahçe - Kasımpaşa maçına damga vuran olay! Erol Bulut'u çıldırttıFenerbahçe - Kasımpaşa maçına damga vuran olay! Erol Bulut'u çıldırttı Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı derken Zeki Çelik transfer bombasını patlattıBurak Yılmaz, Yusuf Yazıcı derken Zeki Çelik transfer bombasını patlattı
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.