Selçuk İnan: Galatasaraylı olmasam bile...

Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcı hocalığını yapan Selçuk İnan "Galatasaraylı olmasam bile o dönemde Trabzonspor'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye gidemezdim" dedi.

20 Eylül 2021 Pazartesi - 13:26
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Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Selçuk İnan, geçmişte yaşadığı transfer serüvenine ilişkin NTV'ye açıklamalarda bulundu.
 
"G.SARAYLI OLMASAM BİLE..."
 
Selçuk İnan konuşmasında, "Galatasaraylı olmasam bile o dönemde Trabzonspor'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye gidemezdim. 2010'da Trabzonspor'dayken Fenerbahçe'yi yenip kupayı kazandık. 1 sene daha sözleşmem vardı. Şenol Güneş'i ve takım arkadaşlarımı çok seviyordum ama hayallerim vardı. O dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Avrupa'dan beni isteyen takımlar vardı ama o sene Trabzonspor'da kalmak istiyordum." dedi.
 
"ŞAMPİYON OLABİLECEĞİMİZE İNANIYORDUM"
 
Sarı - kırmızılıların antrenörü konuşmasının devamında, "Şampiyon olabileceğimize inanıyordum ve "Trabzonspor'da mutluyum, takımda kalmak istiyorum" dedim ama o sene için demiştim. Onu "Selçuk Trabzonspor'da çok mutluyum dedi ama gitti" diye kestiler ama o röportaj öyle değildi. 1 senem daha vardı, kulübün menfaatlerine uyacaksa beni satabilirler diye belirtmiştim." ifadelerini kullandı.

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Etiketler: selçuk inan galatasaray
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