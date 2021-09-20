Selçuk İnan: Galatasaraylı olmasam bile...

"G.SARAYLI OLMASAM BİLE..."

"ŞAMPİYON OLABİLECEĞİMİZE İNANIYORDUM"

Sarı - kırmızılıların antrenörü konuşmasının devamında, "Şampiyon olabileceğimize inanıyordum ve "Trabzonspor'da mutluyum, takımda kalmak istiyorum" dedim ama o sene için demiştim. Onu "Selçuk Trabzonspor'da çok mutluyum dedi ama gitti" diye kestiler ama o röportaj öyle değildi. 1 senem daha vardı, kulübün menfaatlerine uyacaksa beni satabilirler diye belirtmiştim." ifadelerini kullandı.