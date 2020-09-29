Selçuk Şahin Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi

Futbolculuk kariyerine noktayı koyan Selçuk Şahin, Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını üstlenecek.

29 Eylül 2020 Salı - 15:57
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Uzun süre Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen ve Gençlerbirliği, Göztepe ve Bursaspor takımlarında da görev yapan deneyimli orta saha oyuncusu Selçuk Şahin, 39 yaşında futbol kariyerini noktaladığı açıkladı.
 
Hürriyet'in haberine göre; Selçuk Şahin'in, resmi olarak açıklanmasa da Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev yapan ve tüm transfer çalışmalarının başında bulunan Emre Belözoğlu ile çalışacağı öğrenildi.
 
Aktif futbolculuk kariyerini bugün noktalayan Selçuk Şahin, sarı lacivertlilerde oynadığı dönemde takım arkadaşı olan Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yapacak.
 
12 yıl formasını terlettikten sonra 2015'te Fenerbahçe'den ayrılan Şahin, bu görevle birlikte yeniden sarı lacivertlilerde çalışacak.
 
Fenerbahçe idmanında görüntülenmişti
Şahin, 25 Eylül'de yapılan Fenerbahçe idmanını idari menajer Volkan Ballı ve sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu ile birlikte takip etmişti.
 
 

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Etiketler: Selçuk Şahin Fenerbahçe geri döndü
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