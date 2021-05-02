Selim Ay'dan tepki! 'Josef bizden özür dilemeli'

Çaykur Rizespor futbolcusu Selim Ay, Beşiktaş 'a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından Josef de Souza'nın "Rizespor sadece kendisi için puan almaya çalışmadı. Bu puanı başkalarına hediye etmek istediler. Büyük bir prim koydular ortaya. Tanrıya şükürler olsun ki onlara fırsat vermedik, Kazanmayı bildik." sözlerine yanıt verdi.

"BU AÇIKLAMALARA ÜZÜLDÜM"

Karadeniz ekibine bu söylemlerle haksızlık yapıldığını belirten Selim Ay, "Josef maçtan sonra Çaykur Rizespor camiasını ve takım arkadaşlarıma yakışmayan söylemlerde bulundu. "Onlar beraberliğe bile yüklü prim alacaklar. Bu puanı başka takıma hediye edecekler" tarzında konuştu. Buna üzüldüm. Zaten böyle bir algı ülkemizde var. Biz namusumuzla, şerefimizle evimize ekmek götürüyoruz. Her maç böyle oynuyoruz. Ancak ne yazık ki ülkede böyle bir şey var. Beşiktaş maçında hata yaptın, Beşiktaşlısın, Galatasaray maçında çizgiden top çıkardın, Fenerbahçelisin." dedi.

"JOSEF'E SESLENMEK İSTİYORUM"

Açıklamalarına devam eden Selim Ay "Bazı insanlar kendi başarıları için böyle iftiralar atabiliyor. Meslektaşım bunu yapınca üzülüyorum. Bunu planladığını düşünmüyorum, bence algılardan etkilendi. Josef'e seslenmek istiyorum; onun saha içi performansını beğenirim. Derdim ona sataşmak değil. Ancak bu algılara, meslektaşlarım da uyarsa, herkes böyle devam eder. Sosyal medyadan zaten futbol kötüye gidiyor, bu tip söylemlerle daha da kötü oluyor." ifadelerini kullandı.

"BİZDEN ÖZÜR DİLEMELİ"