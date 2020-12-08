Şener Özbayraklı'nın yeni takımı belli oldu

Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ocak ayında kadrosuna şampiyonluk hamleleri yapmak isteyen Fatih Terim kolları sıvadı. Tecrübeli teknik direktör Terim'in yönetime verdiği transfer listesinin yanı sıra kadroda şans bulamayan ve takımdan ayrılmasına onay verdiği isimlerde ortaya çıktı.

Süper Lig'de son üç haftada yakaladığı başarıyla Avrupa yarışı içinde kendini bulan Göztepe, bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için ocak ayında operasyon yapacak. İkinci yarıya güçlü başlamak isteyen Göztepe, ilk olarak savunmaya öncelik verecek.

Yeni Asır'ın haberine göre sağ bek pozisyonunda forma giyen Lamine Gassama ile yolları ayırmayı planlayan Göz-Göz yönetimi, transferde yönünü İstanbul 'a çevirdi. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray 'ın iki sağ beki Linnes ve Şener Özbayraklı'yı transfer listesine aldı.

İstanbul temsilcisi ile sözleşmeleri haziran sonunda sona erecek olan Linnes ve Şener için ara transfer dönemi öncesi bir teklif yapacak olan Göztepe, iki yıldızdan birini kadroya dahil etmek istiyor.

Linnes ve Şener için nabız yoklayan yönetim net bir cevap alamazken transferle bizzat ilgilenme kararı alan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, yakın dostu olan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim ile görüşerek kolaylık isteyecek.