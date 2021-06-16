Şenol Güneş: 2 maçta 0 puan hiç iyi değil

EURO 2020'de Galler'e 2-0 mağlup olan A Milli Takım'da Teknik Direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

16 Haziran 2021 Çarşamba - 21:46
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EURO 2020'de Galler'e 2-0 mağlup olan A Milli Takım'da Teknik Direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.
 
"İki maçtan 0 puanla çıkıyoruz bu bizim için hiç iyi değil. Maça kötü başladık oyuna ortak olduk beklenmedik şekilde golü yedik. İkinci yarıda da pozisyonlarımız var ama rakip her çıktığında bizim sahaya geldi."
 
"Hücumda çıkarken top kayıplarımız oldu. Bu da rakibin işine yaradı. Rakip istediği sonucu aldı. Kötü goller yedik. Oyun olarak beklentimizin gerisinde kaldık."
 
"Baya olumsuz duruma düştük. Keşke burada kazanabilseydik veya berabere kalabilseydik. Yediğimiz 5 gol dezavantaj oldu. Durumumuz olumsuz, zor bir durumdayız."

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