Şenol Güneş A Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosunu açıkladı

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş EURO 2020 kadrosunu açıkladı.

14 Mayıs 2021 Cuma - 11:11 | Son Güncelleme : 14 05 2021 - 11:26
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EURO 2020'ye yaklaşık 1 ay kala A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, ilk etap hazırlık kampının kadrosunu açıkladı.
 
İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:

Herkes kendi görüşlerini söyleyecek. Kadro için çoğunluğun ne dediği önemli. Akşamdan beri heyecanlıyım. Türkiye'nin ve Müslüman aleminin bayramını kutluyorum. Milli Takım'dan benim için herkesten her şeyden önemlidir. Onu korumak asli görevimizdir. Beklentileri büyütüğümüzü biliyoruz. Umutları mutluluğa çevirmek hedefimiz. Asla şiddeti, kıskançlığı kötülüğü istemiyoruz. Hedefimiz ve planımız bellidir. Futbolcular bizim çocuklarımız...

KALECİLER

MERT GÜNOK
UĞURCAN ÇAKIR
ALTAY BAYINDIR
GÖKHAN AKKAN

DEFANS

ZEKİ ÇELİK
MERT MÜLDÜR
OZAN KABAK
MERİH DEMİRAL
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
KAAN AYHAN
UMUT MERAŞ
RIDVAN YILMAZ

ORTA SAHA

TAYLAN ANTALYALI
OKAY YOKUŞLU
DORUKHAN TOKÖZ
OZAN TUFAN
MAHMUT TEKDEMİR
ORKUN KÖKÇÜ
YUSUF YAZICI
İRFAN CAN KAHVECİ
HAKAN ÇALHANOĞLU
CENGİZ ÜNDER
HALİL AKBUNAR
ABDULKADİR ÖMÜR
KEREM AKTÜRKOĞLU

FORVET

BURAK YILMAZ
ENES ÜNAL
HALİL DERVİŞOĞLU
 

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Etiketler: şenol güneş milli takım kadrosu euro 2020
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