Şenol Güneş A Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosunu açıkladı

14 Mayıs 2021 Cuma - 11:11
| Son Güncelleme : 14 05 2021 - 11:26
EURO 2020'ye yaklaşık 1 ay kala A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, ilk etap hazırlık kampının kadrosunu açıkladı.
İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:
Herkes kendi görüşlerini söyleyecek. Kadro için çoğunluğun ne dediği önemli. Akşamdan beri heyecanlıyım. Türkiye'nin ve Müslüman aleminin bayramını kutluyorum. Milli Takım'dan benim için herkesten her şeyden önemlidir. Onu korumak asli görevimizdir. Beklentileri büyütüğümüzü biliyoruz. Umutları mutluluğa çevirmek hedefimiz. Asla şiddeti, kıskançlığı kötülüğü istemiyoruz. Hedefimiz ve planımız bellidir. Futbolcular bizim çocuklarımız...
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DEFANS
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RIDVAN YILMAZ
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OKAY YOKUŞLU
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