Şenol Güneş: Beklentinin altında ezildik

20 Haziran 2021 Pazar - 21:35
| Son Güncelleme : 20 06 2021 - 21:39
EURO 2020'de İsviçre'ye 3-1 mağlup olan Türkiye'de teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.
İŞTE O AÇIKLAMALAR
Üzgünüz. Bu turnuva için uzun zamandır bekliyoruz. Herkesin milli takım etrafında kenetlendiği bir dönemde güzel sonuçlar çıkarmaya çalıştık. Futbolumuzu ön plana çıkarıp gruptan çıkmak ilk hedefimizdi.
Bugün maça iyi başladık. Golleri kaçıran biz olduk. İsviçre rakip kim olursa olsun topa sahip olan bir takım. Bugün yine her şeye rağmen 2-1'den sonra atak bekliyorduk. Olmadı. Çünkü 3-1 kaybettik.
Bu bizim için büyük bir imtihan. Bu takım genç bir takım, bir tecrübe geçiriyorlar bunu kabul etmek lazım. Gençlere güveniyorum ama bu turnuva bizim için iyi geçmedi.
Takımın başında biri olarak oyuncuların üzüntüsünü görüyorum. Daha iyi olduklarını düşünüyorum. Zaman zaman iyi işler yaptılar ama olmadı. Rakip bir pozisyonda gol attıktan sonra dağılmamak gerekiyor. Bütün oyuncular ellerinden geleni yaptılar. Onlara güveniyorum. Çok daha iyi bir milli takım olacağız. Takımın başındaki kişi olarak oyuncuların üzüntüsünü görüyorum, istediklerini yapamamanın verdiği ezikliği de görüyorum.
Geçmişte oynanan maçlar artık geride kalıyor. Geçmişte yaşanan başarılarımızı bugüne taşımamız gerekiyordu. Bugünü iyi yaşamak gerekiyordu. Bu turnuvadan dersler alarak geleceğe bakmamız lazım.
"Üzgünüz. Bu turnuvayı uzun süredir bekliyorduk. Herkes milli takımın etrafında kenetlenmişti. Oyuncularımızı göstermek, iyi sonuçlar, iyi futbol bekliyorduk. Hayalimiz gruptan çıkmaktı. Kötü başladık. Özgüven kaybı yaşadık. İkinci maç daha ağır geldi."
Türk Milleti'nin beklentisinin altında ezildik. Oyuncuların bu sahnede kendini göstermesi gerekiyordu.