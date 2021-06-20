Şenol Güneş: Beklentinin altında ezildik

EURO 2020'de İsviçre'ye 3-1 mağlup olan Türkiye'de teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

Üzgünüz. Bu turnuva için uzun zamandır bekliyoruz. Herkesin milli takım etrafında kenetlendiği bir dönemde güzel sonuçlar çıkarmaya çalıştık. Futbolumuzu ön plana çıkarıp gruptan çıkmak ilk hedefimizdi.

Bugün maça iyi başladık. Golleri kaçıran biz olduk. İsviçre rakip kim olursa olsun topa sahip olan bir takım. Bugün yine her şeye rağmen 2-1'den sonra atak bekliyorduk. Olmadı. Çünkü 3-1 kaybettik.

Bu bizim için büyük bir imtihan. Bu takım genç bir takım, bir tecrübe geçiriyorlar bunu kabul etmek lazım. Gençlere güveniyorum ama bu turnuva bizim için iyi geçmedi.

Takımın başında biri olarak oyuncuların üzüntüsünü görüyorum. Daha iyi olduklarını düşünüyorum. Zaman zaman iyi işler yaptılar ama olmadı. Rakip bir pozisyonda gol attıktan sonra dağılmamak gerekiyor. Bütün oyuncular ellerinden geleni yaptılar. Onlara güveniyorum. Çok daha iyi bir milli takım olacağız. Takımın başındaki kişi olarak oyuncuların üzüntüsünü görüyorum, istediklerini yapamamanın verdiği ezikliği de görüyorum.