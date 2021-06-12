Şenol Güneş de kabul etti! 'Teknik taktik her şeyde bizden üstünler'

A Milli Futbol Takımı'mızın teknik direktörü Şenol Güneş, İtalya maçı sonrası konuştu.

Şenol Güneş'in açıklamalarından notlar şu şekilde oldu;

"Rakip bizden daha üstündü, teknik, taktik fizik olarak. Çok basit top kayıplarıyla rakip daha avantjlı oldu. Oyun un hakimi göründüler.

Açılış maçında ev sahibiyle oynadık. Beklentimiz güzel bir oyundu ama rakip bizden daha üstündü. İlk yarıda kontrollü oynamaya çalıştık ama rakibin baskısından çıkamadık.

Daha üstün bir rakip vardı. Temposu, teknik kapasitesi daha iyiydi. Biz de savunmadan çıkarken top kayıpları yaparak daha mahkum oynamaya başladık. Bizden daha iyi bir takıma kaybettik. Onlar ne kadar iyiyse, biz de o kadar kendi oyunumuzun gerisinde kaldık.