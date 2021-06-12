Şenol Güneş de kabul etti! 'Teknik taktik her şeyde bizden üstünler'

Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş, Türkiye - İtalya maçından sonra " İlk yarıda sahamızdan çıkamadık. İkinci yarıda yediğimiz gol sonrası oyunun kontrolü kayboldu" açıklamalarında bulundu.

12 Haziran 2021 Cumartesi - 0:29 | Son Güncelleme : 12 06 2021 - 0:41
İLGİLİ HABERLER
Kenan ve Umut'tan itiraf! 'En büyük problem...' Mancini açıkladı! 'Düşüncem şu ki Türkiye...' Milli Takım'da flaş gelişme! 3 yıldız kadro dışı Türkiye: 0 - İtalya: 3 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan millilere mesaj! 'Çok heyecanlıyım'

A Milli Futbol Takımı'mızın teknik direktörü Şenol Güneş, İtalya maçı sonrası konuştu.
 
Şenol Güneş'in açıklamalarından notlar şu şekilde oldu;
 
"Rakip bizden daha üstündü, teknik, taktik fizik olarak. Çok basit top kayıplarıyla rakip daha avantjlı oldu. Oyunun hakimi göründüler.
 
Açılış maçında ev sahibiyle oynadık. Beklentimiz güzel bir oyundu ama rakip bizden daha üstündü. İlk yarıda kontrollü oynamaya çalıştık ama rakibin baskısından çıkamadık.
 
Daha üstün bir rakip vardı. Temposu, teknik kapasitesi daha iyiydi. Biz de savunmadan çıkarken top kayıpları yaparak daha mahkum oynamaya başladık. Bizden daha iyi bir takıma kaybettik. Onlar ne kadar iyiyse, biz de o kadar kendi oyunumuzun gerisinde kaldık.
 
Kazansak da bu yarış bitmeyecekti ama her kaybedilen maç sonrası işler daha da zorlaşıyor. Diğer maçta kazanmak isteyeceğiz. Futbol, maçlar arasında da değişkenlik gösterebiliyor. Umuyorum ki Galler maçından iyi sonuçla ayrılırız."

Sosyal medyayı takip etmiyorum evet oyunun altında kaldık. Ben oyuncularımla gurur duyuyorum, bu maçta istediklerimizi yapamadık. İkinci yarıda gollerle beraber fizik olarak da düşük yaşadık. Daha önce de söyledim oyun olarak iyi olmamız lazımdı. Bizi ya da oyuncularımızı karalama niyetleri varsa orada bir sıkıntı vardır. Şimdi Galler maçına hazırlanacağız, ardından İsviçre alacağımız sonuçlarla gruptan çıkmak istiyoruz. 

Bizim hakkımızda yorum yapanlar konuşanlar, onlar da kendi dünyasında yaşıyor.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: şenol güneşi türkiye italya
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Feyyaz Uçar'dan Ozan Tufan'a yaylım ateşi! 'Kardeşim bu arenada Türkiye'deki gibi...' Feyyaz Uçar'dan Ozan Tufan'a yaylım ateşi! 'Kardeşim bu arenada Türkiye'deki gibi...'
İtalya - Türkiye maçına Merih Demiral ve Uğurcan Çakır damgası! 3 yedi değeri 80 milyon euro olduİtalya - Türkiye maçına Merih Demiral ve Uğurcan Çakır damgası! 3 yedi değeri 80 milyon euro oldu Tümer Metin hayal kırıklığı yaşadı! 'Cengiz Ünder'i oyuna alınca her şey değişir sandım ama...'Tümer Metin hayal kırıklığı yaşadı! 'Cengiz Ünder'i oyuna alınca her şey değişir sandım ama...' Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e olay sözler! 'Anasını ağlattın çocukların'Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e olay sözler! 'Anasını ağlattın çocukların'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.