Şenol Güneş de kabul etti! 'Teknik taktik her şeyde bizden üstünler'

12 Haziran 2021 Cumartesi - 0:29
| Son Güncelleme : 12 06 2021 - 0:41
A Milli Futbol Takımı'mızın teknik direktörü Şenol Güneş, İtalya
maçı sonrası konuştu.
Şenol Güneş'in açıklamalarından notlar şu şekilde oldu;
"Rakip bizden daha üstündü, teknik, taktik fizik olarak. Çok basit top kayıplarıyla rakip daha avantjlı oldu. Oyun
un hakimi göründüler.
Açılış maçında ev sahibiyle oynadık. Beklentimiz güzel bir oyundu ama rakip bizden daha üstündü. İlk yarıda kontrollü oynamaya çalıştık ama rakibin baskısından çıkamadık.
Daha üstün bir rakip vardı. Temposu, teknik kapasitesi daha iyiydi. Biz de savunmadan çıkarken top kayıpları yaparak daha mahkum oynamaya başladık. Bizden daha iyi bir takıma kaybettik. Onlar ne kadar iyiyse, biz de o kadar kendi oyunumuzun gerisinde kaldık.
Kazansak da bu yarış bitmeyecekti ama her kaybedilen maç sonrası işler daha da zorlaşıyor. Diğer maçta kazanmak isteyeceğiz. Futbol, maçlar arasında da değişkenlik gösterebiliyor. Umuyorum ki Galler
maçından iyi sonuçla ayrılırız."
Sosyal medyayı takip etmiyorum evet oyunun altında kaldık. Ben oyuncularımla gurur duyuyorum, bu maçta istediklerimizi yapamadık. İkinci yarıda gollerle beraber fizik olarak da düşük yaşadık. Daha önce de söyledim oyun olarak iyi olmamız lazımdı. Bizi ya da oyuncularımızı karalama niyetleri varsa orada bir sıkıntı vardır. Şimdi Galler maçına hazırlanacağız, ardından İsviçre alacağımız sonuçlarla gruptan çıkmak istiyoruz.
Bizim hakkımızda yorum yapanlar konuşanlar, onlar da kendi dünyasında yaşıyor.