Şenol Güneş: Değişik bir kadro yapacağız

05 Eylül 2020 Cumartesi - 20:42
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolculardan Ozan Kabak, UEFA
Uluslar Ligi'ndeki Sırbistan
maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Güneş toplantıda "Biz perşembe maç yaptığımızda cuma ve cumartesi oynayan takımlar da oldu daha sonra. 3 günde bir maç yaparken de oyuncuların bir yıpranma payı var. Fizik durumlarını bilmeyince onları korumak ve görmek için mümkün olduğunca değişiklik yapacağız bu maçta da." ifadelerini kullandı.
"Bu, maçlara önem vermediğimizi göstermez, oyunculara önem verdiğimizi gösterir. A Milli Takım'a çağrılan her futbolcu o takımın direkt oyuncusu olmalıdır. Bazen oynadığınız oyunun karşılığını alamazsınız. Daha iyi olacağını düşünüyorum."
"Değişik bir kadro yapacağız"
"Perşembe günkü maça göre yarın akşam oldukça değişik bir kadro yapacağız. Bazıları sakatlıktan yeni geldi, uzun sakatlık sonrası dönüş yapan var, bir tanesi 90 dakika ilk kez oynadı. Sağlık
sorunu yok ama üst üste oynarsa ne olur?"