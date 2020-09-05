Şenol Güneş: Değişik bir kadro yapacağız

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolculardan Ozan Kabak, UEFA Uluslar Ligi'ndeki Sırbistan maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Güneş toplantıda "Biz perşembe maç yaptığımızda cuma ve cumartesi oynayan takımlar da oldu daha sonra. 3 günde bir maç yaparken de oyuncuların bir yıpranma payı var. Fizik durumlarını bilmeyince onları korumak ve görmek için mümkün olduğunca değişiklik yapacağız bu maçta da." ifadelerini kullandı.

"Bu, maçlara önem vermediğimizi göstermez, oyunculara önem verdiğimizi gösterir. A Milli Takım'a çağrılan her futbolcu o takımın direkt oyuncusu olmalıdır. Bazen oynadığınız oyunun karşılığını alamazsınız. Daha iyi olacağını düşünüyorum."

"Değişik bir kadro yapacağız"