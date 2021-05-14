Şenol Güneş'e bir tepki de Salih Uçan'dan

Milli takıma alınmayan Salih Uçan sosyal medya hesabından "Zoru severim, pes etmek yok" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs 2021 Cuma - 15:36
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A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'in EURO 2020 kadrosunu açıklamasının ardından Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan'dan ilk tepki geldi.
 
Salih Uçan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Takım forması giymek benim için her zaman büyük onur. Elbette teknik ekibin kararlarına saygı duyuyorum ancak büyük de bir hayal kırıklığı yaşıyorum. 2 senedir iyi bir futbol sergilediğimi düşünüyorum. Yüzüme aldığım darbeyle ilgili durumu atlattım. Antrenmanlarıma kaldığım yerden devam ediyorum. "", mücadeleye devam" dedi.
 
A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş ise, "Salih Uçan sakat. Bunu biliyorsunuz. Bizim düşündüğümüz çok isim var. Bütün oyunculara kapımız açık" şeklinde konuştu.

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Etiketler: salih uçan milli takım şenol güneş
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