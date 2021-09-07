Şenol Güneş'e istifa tepkisi! Taraftar isyan etti

07 Eylül 2021 Salı - 23:52
| Son Güncelleme : 07 09 2021 - 23:59
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa
Elemeleri G Grubu'nda Hollanda
ile karşılaşan A Milli Takım sahadan 6-1 mağlup ayrıldı. Mücadelede oynanan futbol sonrası Şenol Güneş'e tepki geldi.
TARAFTARDAN İSTİFA TEZAHÜRATI
Şenol Güneş'e taraftarlardan istifa tepkisi geldi. Mücadelenin 2. yarısında skor 4-0 iken Amsterdam'da taraftarlar, Şenol Güneş için istifa tezahüratları yaptı. Öte yandan ünlü isimler sosyal medyadan eleştiride bulundu. (Milliyet)