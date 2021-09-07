Şenol Güneş'e istifa tepkisi! Taraftar isyan etti

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda ile karşılaşan A Milli Takım'da Şenol Güneş'e taraftarlar tepki gösterdi. Futbol dünyasından isimler de sosyal medya üzerinden eleştiride bulundu.

07 Eylül 2021 Salı - 23:52 | Son Güncelleme : 07 09 2021 - 23:59
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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda ile karşılaşan A Milli Takım sahadan 6-1 mağlup ayrıldı. Mücadelede oynanan futbol sonrası Şenol Güneş'e tepki geldi. 
 
TARAFTARDAN İSTİFA TEZAHÜRATI  
 
Şenol Güneş'e taraftarlardan istifa tepkisi geldi. Mücadelenin 2. yarısında skor 4-0 iken Amsterdam'da taraftarlar, Şenol Güneş için istifa tezahüratları yaptı. Öte yandan ünlü isimler sosyal medyadan eleştiride bulundu. (Milliyet)
 
 
 

 
 

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