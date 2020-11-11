Şenol Güneş'e sokağa çıkma yasağı!

11 Kasım 2020 Çarşamba - 13:49
Koronavirüs vaka sayılarının artması sebebiyle İstanbul
ve Ankara
'da getirilen 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kararının ardından gözler spor
camiasına çevrildi.
A Milli Takım'da 68 yaşındaki teknik direktör Şenol Güneş bu akşam oynanacak Türkiye - Hırvatistan
maçında takımın başında yer alacak.
Alınan bilgiye göre karşılaşmalarda görev alacak teknik direktör ve karşılaşmayı takip edecek yöneticiler, İçişleri Bakanlığı'nın ilgili birimine gerekçe göstererek bildirimde bulunacak.
10.00 - 16.00 ARASI SERBEST
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı Bursa
, Gaziantep
gibi illerimizin ardından İstanbul ve Ankara'da getirildi. 65 yaş üstü vatandaşlara İl Hıfzısıhha Kurulları tarafından belirlenen saatlerin dışında sokağa çıkmak yasaklandı. Buna göre 10:00-16:00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlar bu saatler içerisinde dışarı çıkabilecek. Ancak bu saat dilimlerinin dışında sokağa çıkmaları yasaklandı.
(Fanatik)