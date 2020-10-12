Şenol Güneş'e tepki! 'Maç bitti bizi alıyorsun'

Rusya maçının son dakikasında oyundan alınan Burak Yılmaz hocası Şenol Güneş'e tepki gösterdi.

12 Ekim 2020 Pazartesi - 8:21
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Milli takımımızın Rusya ile karşı karşıya geldiği karşılaşmanın son dakikalarında oyundan alınan Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu kısa süreli tepki gösterdi.
 
Maçın bitmesine 1 dakika süre kala oyundan alınan Burak Yılmaz'ın çıkarken "Napıyorsun hocam maç bitti ya, bizi alıyorsun" sözleri canlı yayın esnasında duyuldu. Benzer şekilde Hakan Çalhanoğlu'nun da maçın bitiminden hemen önce değiştirilmesi ile ilgili şaşkınlığı canlı yayında görüldü.
 
Teknik direktör Şenol Güneş ise maçın sonunda yapılan değişikliklerle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Hiç oyuncu değiştirmeyi düşünmüyordum. 5 dakika bekliyordum. O kadar değişikliğe rağmen 2 dakika uzatma verdi."
 

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Etiketler: BURAK YILMAZ ŞENOL GÜNEŞ
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